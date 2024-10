사진=인코드 엔터테인먼트

신인 걸그룹 세이마이네임이 글로벌 팬심을 제대로 사로잡았다.가수 겸 배우 김재중이 처음으로 제작해 선보인 첫 신인 걸그룹 SAY MY NAME(세이마이네임)이 데뷔 직후 각종 국내외 차트에서 호성적을 기록하고 있다.지난 16일 첫 번째 EP 'SAY MY NAME'으로 데뷔한 세이마이네임은 한터차트 써클차트 리테일 앨범 데일리 차트(16일 기준), 실시간 앨범 차트와 한터차트 일간 음반차트 차트에서 상위권에 진입하는 등 화제를 모으고 있다.특히 세이마이네임은 국내뿐만 아니라 일본의 음반 판매점 HMV 케이팝 앨범 차트에서 막강한 케이팝 선배 가수들 사이에 당당히 이름을 올렸고, 앨범 발매 당일 라쿠텐 앨범 판매량 차트에서도 1위에 오르기도 해 그야말로 핫한 존재감을 드러냈다.이에 더해 세이마이네임은 최근 비타민 전문 스킨케어 브랜드 ‘티암(TIAM)’의 글로벌 모델로 발탁됐고, 이 외에도 일본 뷰티 브랜드의 광고 모델로 선정됐다는 소식을 전하는 등 광고계에서도 많은 러브콜이 쏟아지고 있다.데뷔와 동시에 국내외 팬들의 많은 사랑을 받고 있는 세이마이네임은 타이틀곡 ‘WaveWay(웨이브웨이)’ 활동을 이어가고 있으며, 타이틀곡 제목처럼 세이마이네임의 물결을 일으키는 등 5세대를 대표하는 신인 걸그룹의 대표 주자로 자리매김하고 있다.한편, 세이마이네임은 18일(오늘) KBS2 ‘뮤직뱅크'에 출연, 음악방송 외에도 다양한 콘텐츠를 선보이며 활발한 활동을 이어나갈 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr