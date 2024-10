AB6IX

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 타이틀곡 'NVKED (네이키드)'의 뮤직비디오 티저를 공개하며 본격 컴백 카운트다운에 돌입했다.AB6IX는 지난 6일과 8일 이틀에 걸쳐 공식 SNS 채널들을 통해 9TH EP 'BORN LIKE THIS'(본 라이크 디스) 의 타이틀곡 'NVKED'의 뮤직비디오 티저 2편을 차례로 공개해 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.먼저 공개된 첫 번째 뮤직비디오 티저 속에서 멤버들은 캐주얼한 착장을 입고 편안한 분위기 속에서 등장, 훈훈한 비주얼을 자랑하며 팬들의 눈을 사로잡았다. 영상 말미에는 스포티한 스트릿룩을 입은 멤버들이 'Let’s get naked baby' (렛츠 겟 네이키드 베이비) 라는 가사와 함께 다 같이 거리로 걸어 나오며 보는 이들로 하여금 전율을 느끼게 했다.두 번째 뮤직비디오 티저는 이전 영상과는 전혀 상반되는 무드로, 화려한 파티 분위기를 담아냈다. 강렬한 착장과 글리터 메이크업 등으로 한껏 꾸민 AB6IX 멤버들의 힙하고 자유분방한 모습들이 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 자아냈다.특히 이번 타이틀곡 'NVKED'는 멤버 이대휘가 작사, 작곡, 프로듀싱까지 적극 참여해 완성도를 높였다고 밝힌 바 있다. 앨범 발매 전 안무 챌린지를 선공개, 퍼포먼스에 대한 관심 역시 뜨거워지고 있어 이틀 앞으로 다가온 컴백에 대한 기대감을 고조시켰다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 새 앨범 'BORN LIKE THIS'는 오는 10일 오후 6시 각종 음원 사이트들을 통해 전격 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr