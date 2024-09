사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 다시 한번 독보적인 음악성을 예고했다30일 0시 공식 채널을 통해 미니 3집 앨범 'Lose Yourself' 앨범 샘플러 영상이 오픈됐다. 약 6분 분량의 이번 영상에서는 자신과는 다른 자아를 지닌 도플갱어의 존재를 인지하게 되는 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 멤버들의 모습부터 빗속에서 펼쳐지는 신곡 'Get Loud'의 퍼포먼스 일부가 화려한 영상미로 담기며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.멤버들의 다채로운 모습이 담긴 영상과 함께 각 곡의 정보도 공개됐다. 이색적이고 중독적인 사운드와 감각적인 랩, 섹시한 무드가 돋보이는 보컬까지 이들만의 매력을 예고한 타이틀곡 'Get Loud'에는 멤버 벨이 작곡에 참여했다. 그동안 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 앨범에 다수 참여해온 벨은 데뷔곡 '쉿 (Shhh)'에 이어 두 번째로 타이틀곡 작곡에 참여하며 기대감을 한층 끌어올렸다.이 밖에도 빈티지한 사운드로 다시 한번 이들만의 Y2K 감성을 예고한 'R.E.M', 그루비한 사운드와 멤버들의 매혹적인 보이스가 돋보이는 'Chemistry', 경쾌한 멜로디와 위트 있는 가사가 돋보이는 ‘Too Many Alex’, 캐치한 감성의 'Igloo', 이국적인 매력의 'No One But Us', 서정적이면서도 경쾌한 록 감성의 'Back To Me'까지 이번 앨범 속에 다양한 장르를 녹여냈음을 알리며 독보적인 음악성을 예고했다.이날 오후 2시부터 각종 음반 사이트를 통해 신보 'Lose Yourself'의 앨범 예약 판매도 진행된다. 매거진 형태와 쥬얼 앨범 두 가지 종류로 발매되며 매거진 앨범에는 개인 및 유닛 포토카드, 홀로그램 포토카드와 디스플레이, 스티커와 포스터, 예약판매 한정 렌티큘러 포토카드 등이 포함되고 쥬얼 앨범은 전용 케이스와 포토북, 포토카드와 스퀘어 카드 등으로 구성된다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 세 번째 미니 앨범 'Lose Yourself'는 오는 10월 4일 선공개 음원이 공개되며 10월 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 정식 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr