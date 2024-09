사진=KBS2 '더 시즌즈-이영지의 레인보우'

'더 시즌즈' 이영지가 최연소 MC로 나섰다.27일 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈-이영지의 레인보우'에서는 가수 이영지가 KBS 심야 음악프로그램 최연소 MC로 첫 시작을 알렸다.이날 이영지는 "더시즌즈 6번째 MC가 되었다. 이 자리에 게스트가 아닌 MC로 서 있다는 게 감개무량하다"고 소감을 전했다.1992년 '노영심의 작은음악회'부터의 역사를 언급한 이영지는 "제가 2002년으로 만 22살인데, 프로그램은 32살이다. 10살 선배 프로그램 MC를 맡고 있다"고 남다른 감회를 드러냈다.정마에와 쿵치타치의 정동환은 풍선 꽃다발을 건네며 "지금까지 한 주에 오늘이 제일 재미있었다. 여태까지와 다른 무대다. 기대하셔도 좋다"고 기대감을 높였다.첫 게스트로 가수 화사가 등장했다. 'I LOVE MY BODY'로 첫 무대를 장식한 화사는 "축하한다. 앞으로 뒤집어 놓을 거다. 영지 씨라면 할 수 있다"고 축하 인사와 응원을 건넸다.낯을 가리는 두 사람은 공감대를 형성했다. 화사는 "나도 낯을 엄청 가리지만, 영지 씨 보고 낯 가리는 거 보고 깜짝 놀랐다"고 이야기했다.이영지는 "엘리베이터에서 마주친 적이 있는데 서로 '어?'하고 한마디도 못 했다. 실루엣을 보고 있다가 문이 닫힐 뻔했다"고 에피소드를 공개해 웃음을 자아냈다.KBS에서 방영 예정인 버스킹 예능 프로그램에 출연한 화사는 "버스킹 하면서 각성이 확 됐다. 내가 퍼포먼스에 친숙해졌구나, 좋아하는 노래에 대해 멀어져 있었구나 생각했다"면서 "내가 이래서 노래 부르는 거 좋아했지 다시금 느꼈다"고 말했다.팝송 'Please please please' 열창한 화사에게 이영지는 "사람이 편안하고 노래도 잘한다. 옆집 언니로 삼고 싶다"면서 "화사 데뷔할 때 나는 초등학생이었다. 그때부터 굉장한 보컬 그룹으로 유명했다"고 찬사를 보냈다.신곡 'NA' 무대를 앞두고 화사는 '가장 중요한 포인트'로 "서정적으로 시작해서 I WANNA~하면서 들어가는 부분이 있다. 주변에서 싸이 느낌이 든다고 하는데, 나쁘게 느껴지지 않는다. 싸이가 하늘에서 선물을 내려준 것 같다고 해서 맡겨보고 싶었다"고 말했다.한편, 이영지를 지원사격 하기 위해 절친 이은지가 출연했다. 렉시 ‘Girls’에 맞춰 춤을 추며 등장한 그는 텐션을 최고치로 올려 무대를 달궜다."대견하다"고 이영지를 칭찬한 이은지는 "민낯으로만 보다가 오늘 꾸민 모습을 보니 새색시 같다"고 솔직한 소감을 전해 폭소케 했다.이은지는 "같이 샤워한 사이"라고 친분을 자랑하며 "영지는 내 전화를 제일 잘 받는 여자다. 고마운 동생이고, 너무 착하다"면서 "가끔 언니 같다. 진중하고 생각도 깊다"고 이야기했다.이영지는 "내가 외동딸인데, 다음 생에 언니가 있다면 이은지 언니가 좋다"면서 "언니는 사람이 두려울 것이 없게 만들어 준다"고 애정을 표현했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr