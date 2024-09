가수 화사/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

가수 화사/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

가수 화사/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

가수 화사/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

가수 화사/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

가수 화사가 자신의 음악적 틀을 부수고 탄생한 미니 2집 'O'(오)를 들고 컴백한다.화사는 19일 서울 영등포구 여의도 콘래드 호텔에서 미니 2집 'O' 발매 기념 기자간담회를 열고 1년 만에 선보이는 새 앨범에 대해 다양한 이야기를 나눴다.화사는 1년 만에 컴백한 소감으로 "'I Love My Body'(아이 러브 마이 바디) 이후로 나라는 타이틀곡으로 컴백했는데, 1년이 지난 줄도 모를 만큼 나에게 집중한 많은 무대를 가졌고, 많은 것을 배우고 습득하며 지금 앨범이 나왔다. 잘 해낸 것 같다"며 만족감을 드러냈다. 이어 그는 "뭔가를 선보인다는 것 자체가 당연히 긴장된다. 그런데 어느 정도 준비가 됐을 때에는 긴장이 덜 된다. 이번에는 긴장이 덜 되는 느낌이다"며 자신감을 내비쳤다.그러면서 화사는 뮤직비디오에 관해 "촬영하면서 파리 분위기에 스며드는 기분이었다"면서 "어릴 적부터 재즈를 좋아했고 그런 곡에 영향을 많이 받았다보니, '우아한 선' 같은 걸 좋아한다. 그런 선을 쓰면서도 저의 '발랑 까진', 자유분방한 모습을 보여주고자 했다"고 설명했다. 말을 마친 화사는 잠시 당황한 듯 "'발랑 까졌다'는 말 하면 안 되는데, 그 말은 취소하겠습니다"라며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.또한, 화사는 자기 자신을 음악적 틀에 가두지 않기 위해 자기가 기피하는 것들을 계속하고자 한다고 밝히기도 했다. 그는 "기존 제가 하던 느낌에서 탈피하고, 업그레이드된 모습으로 새로운 걸 실험적으로 많이 한 것 같다"고 말했다.이에 관해 화사는 "특히 'EGO'라는 곡이 가장 그랬다. 제가 제 이미지에 비해 세고 건방진 곡을 부른 적이 없다. 다만 제 이미지가 있다 보니 그런 곡을 별로 안 하고 싶었다. 본격적으로 세게 곡을 부르는 건 이 곡이 처음인 것 같다. 이 곡이 제가 기피했던 것들을 다 깨준 느낌이다"라고 설명했다.화사는 댄서 가비가 리더로 속한 댄스 크루 라치카와 댄서 커스틴이 리더로 속한 잼 리퍼블릭과의 협업 비하인드도 밝혔다. 그는 "애초에 싸이 오빠께 콕 집어서 말씀드렸다. 커스틴의 잼리퍼블릭과 라치카에게 맡기고 싶다고 말이다"라며 배경을 설명했다.그러면서 화사는 두 댄스 크루에 관해 "평소에도 너무 좋아하는 안무팀이기도 하고, 그전에 작업해본 적이 없다 보니 꼭 맡기고 싶었다. 안무 시안이 동시에 와서 둘을 다 보는데 두 팀 다 너무 좋은 거다. 이 안무를 어떻게 나눠서 쓸지가 더 큰 고민이었다. 이 안무를 받고서 곡이 더 완벽해졌다는 느낌이 들 정도로 멋진 안무였다"라며 만족스러워했다.화사는 이번 앨범에 대한 선배 가수이자 소속사 대표인 싸이의 반응에 관해 "오빠는 빈말하시는 분이 아니다. 가차 없으시다. 그런데 좋으면 또 그게 표정에 다 드러나셔서 오빠 마음에 들면 온몸으로 느껴진다. 되게 심플한 말들을 해주셨다. '너 되게 잘해'라고 해주셨다"라고 언급했다.이어 그는 "제겐 대선배님이신 오빠에게 인정받는 기분이라 뿌듯하다. 원동력이 되고 있다. 오빠가 제일 마음에 들어 하셔서, '너 좋은 곡이 나온 것 같다'라고 했다. 매사에 적극적이시고 엄청난 애정을 쏟아주고 계시다"라며 감사함을 전했다.화사는 이날 수록곡 중 '최애곡'이 무엇이냐는 질문에 'O'(오)를 꼽았다. 그는 "사람들은 누구나 외로움을 느끼고 공허함을 느낀다. 저한테는 인생에 가장 중요한 일은 사랑이다. 제가 사랑하는 사람들을 사랑하는 방식을 다룬 곡이다"며 설명했다.더불어 그는 "이 앨범을 듣다 보면 유일하게 서정적이고 부드러운 곡이 이 한 곡이다. 이 곡은 제가 4~5년 전에 만든 곡인데, 아끼고 아끼다가 이번에 세상에 출산했다"며 곡에 대한 강한 애정을 드러냈다.화사는 이날 자신의 솔직한 모습에 스트레스를 받기도 했다고 고백해 인간적인 모습을 드러냈다. 그는 "저도 가끔은 내숭도 떨고 싶고 포장도 하고 싶은데, 어쩔 수 없더라"라며 "편안한 게 좋고 솔직한 게 최고다. 이런 솔직하고 대담한 모습에 스트레스를 많이 받았던 것 같다. 어느 순간부터는 제가 눈치보게 되더라. 그게 더 슬프더라. '모든 사람에게 사랑받긴 글렀다. 나 있는 그대로 사는 게 내가 행복해야 다른 사람들도 그리 느낄 거다'라고 생각을 바꾸고 마음을 다잡았다"며 자신이 한결 단단해졌다고 밝혔다.화사의 미니 2집 타이틀곡 'NA'에는 '나'를 중심으로 한 화사만의 주체적인 스토리를 담아냈다. 싸이(PSY), 안신애 등이 참여한 'NA'를 통해 화사는 남들의 시선에 구애받지 않고, 당당한 걸음을 내딛는 자신감 있는 모습을 보여줄 계획이다. 더불어 미니 2집 'O'는 화사의 긍정적인 애티튜드를 만나볼 수 있는 앨범으로, 타이틀곡 'NA'를 비롯해 'Road(로드)', 'HWASA(화사)', 'EGO(이고)', 'OK NEXT(오케이 넥스트)', 'just want to have some fun(저스트 원트 투 해브 썸 펀)', 'O'까지 총 일곱 개의 트랙이 수록된다.화사의 미니 2집 'O'는 19일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr