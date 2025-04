대성/ 사진 제공 = 알앤디컴퍼니(D-Lable)

그룹 빅뱅 대성이 솔로 미니 1집을 선보인다. 지드래곤, 태양 등 빅뱅 멤버들은 라인업에 이름을 올리지 않았으나, 여러 아티스트의 지원 사격으로 믿고 듣는 라인업을 완성했다.대성은 8일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'D's WAVE(디스 웨이브)'를 발매한다.'D's WAVE'는 록 기반의 밴드 사운드를 바탕으로 감성적이면서도 소울풀한 대성의 개성을 담은 앨범이다. 대성은 직접 작사, 작곡에 참여하며 자신만의 음악 색깔을 녹여냈고, 타이틀 'Universe(유니버스)'로 더 나은 세상을 향해 나서겠다는 도전적인 메시지를 전할 계획이다.이 외에도 이번 앨범에는 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프)와 '그 시절의 우리', 'Last girl (with 한요한)'(라스트 걸), 'JUMP'(점프), 'Fly Away'(플라이 어웨이), 'Wolf'(울프), 'Umbrella (Bonus Track)'(엄브렐라)까지 약 2년 간의 준비 끝에 완성된 트랙들이 수록돼 대성의 폭넓은 음악 스펙트럼을 만나볼 수 있다.자신만의 목소리로 가득 채운 첫 번째 미니앨범으로 솔로 아티스트로서 본격적인 행보를 시작하는 대성. 'D's WAVE'의 기대 포인트를 짚어봤다.대성의 미니 1집은 오롯이 그의 목소리에 집중하여 끊임없이 움직이고 재창조될 음악적 변화를 'WAVE'(파형)라는 단어로 함축해 표현한 앨범이다. 대성은 자신만의 메시지를 통해 위로와 응원을 전하는 것은 물론, 공감까지 이끌어내며 리스너들에게 깊은 울림을 선사할 계획이다.대성은 발매와 동시에 아시아 투어를 진행한다. 남다른 무대 장악력을 과시하며 저력을 보여준 그가 신보로 이어갈 글로벌 행보에도 이목이 쏠린다.대성은 'D's WAVE'로 유수의 아티스트와 빛나는 협업을 선보인다. 그는 밴드 더로즈(The Rose)와 함께 완성한 '그 시절의 우리'부터 래퍼이자 작곡가인 한요한이 지원사격에 나선 'Last girl', 앞서 '빛(Light)'으로 한 차례 호흡을 맞췄던 프로듀서 올다우(AllThou)와의 두 번째 만남으로 탄생한 'Fly Away'까지 다채로운 컬래버레이션으로 듣는 즐거움을 선사할 예정이다.대성은 선우정아가 작업한 'Wolf'로 극강의 감성 시너지를 예고했다. 우즈(WOODZ), 최예나 등 수많은 K팝 아티스트의 히트곡을 배출한 프로듀서 네이슨(NATHAN)은 'Umbrella (Bonus Track)'에 참여했다.대성은 이번 앨범에 수록된 다수의 트랙을 직접 작사, 작곡하며 프로듀서의 면모를 증명한다. 그는 희망찬 사운드의 'Beautiful Life'를 비롯해 서정적인 멜로디와 감성 보컬이 엿보이는 '그 시절의 우리', 밝은 에너지가 느껴지는 'JUMP', 그루비한 모던 록 사운드의 'Fly Away', 한국어 버전으로 재탄생한 'Umbrella (Bonus Track)'까지 총 다섯 곡의 크레딧에 이름을 올리며 완성도를 높였다.특히 대성의 진심을 고스란히 담은 가사가 리스너들의 감성을 저격할 것으로 기대를 모은다. 대성은 다양한 장르의 음악에 여러 감정이 묻어나는 노랫말을 더해 곡의 깊이를 극대화, 자신만의 확고한 음악 세계로 글로벌 K팝 팬들을 초대할 전망이다.대성은 미니앨범 발매와 더불어 오는 26일과 27일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 'DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D's WAVE IN SEOUL(대성 2025 아시아 투어 디스 웨이브 인 서울)'도 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr