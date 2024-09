더뉴식스, 싸이 보이그룹 서바이벌에 나왔다[TEN포토]

그룹 더뉴식스가 19일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔에서 열린 CJ ENM Mnet의 '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.'로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'는 K-POP 보이그룹 라이징 프로젝트 일환으로 실력과 잠재력을 갖추고 있는 보이그룹들을 다시 한번 재조명하는 서바이벌 프로그램.MC 태민과 THE NEW SIX(더뉴식스), 더크루원(ATBO·JUST B), 8TURN(에잇턴), 원어스(ONEUS), YOUNITE(유나이트), CRAVITY(크래비티), TEMPEST(템페스트) 가 참석하며 오늘 첫 방송된다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr