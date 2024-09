사진제공=클립서비스

뮤지컬 '알라딘'이 100평 규모의 더현대 서울 5층 에픽서울에서 오는 10월 1일터 13일까지 약 2주간 팝업스토어를 오픈한다. 더현대 서울 팝업스토어와 뮤지컬 장르의 최초 컬래버레이션이다.뮤지컬 '알라딘' 팝업스토어 매직 램프 로드는 11월 한국 초연에 앞서 호기심에 둘러싸인 신작을 미리 경험할 수 있는 자리다. 실제 작품 속 주요 장면과 무대 세트에서 영감을 받아 제작된 3개의 컨셉존(매직 램프 동굴존, 자스민 룸, A Whole New World 존)과 의상 전시존, 플레이존까지 '알라딘'의 세계 속에서 직접 주인공이 되어 작품을 입체적으로 즐길 수 있다. 이색 포토존과 이벤트, 한정 MD 등을 이번 현장에서만 만날 수 있다.무대 밖에서 펼쳐지는 상상의 공간팝업스토어는 컨셉존의 각 미션을 수행하며 램프 마스터로 향하는 여정을 함께하는 테마로 구성됐다. 실제 램프를 찾는 알라딘처럼 호랑이 입으로 된 케이브 오브 원더(Cave of Wonders) 입구를 거치면 동굴로 이어져 브로드웨이 초연 10주년을 맞은 뮤지컬 '알라딘'의 실제 램프를 높이 2m 규모로 정교하게 제작한 매직 램프와 마주하도록 설계됐다. 램프는 디즈니 시어트리컬 그룹과 약 4개월 간의 장기 협업을 통해 오리지널 형체와 문양, 화려한 금빛이 그대로 구현됐다. 이어 아그라바 왕국의 매혹적인 문양과 눈부신 컬러로 시선을 사로잡는 자스민 룸, 황홀한 별빛이 쏟아지는 A Whole New World 존까지 작품의 스토리 라인을 따라 펼쳐지는 작품 속 명장면들에 깊이 빠져드는 재미를 느낄 수 있다.이어지는 의상 전시존에서는 알라딘, 지니, 자스민, 자파의 실제 무대 의상을 비롯해 소품들을 가까이서 만나볼 수 있다. 플레이존에서는 다양한 체험을 즐길 수 있다. 먼저 주연 9인의 캐스트 포스터 월에서 한국 초연의 주역들과 함께 사진을 남기고, 포스터 메이킹 부스에서는 직접 '알라딘' 포스터 속 주인공이 되어볼 수 있다. 또 배우들의 손글씨로 된 럭키 멘트 스탬프로 나만의 램프를 꾸미고 램프 마스터가 되는 등 경험을 선사한다. 각 공간에서 인증샷 촬영 미션을 통과해 황금 페이퍼 코인 3개를 모으고 개인 SNS 채널에 업로드 하면 알라딘, 지니, 자스민 3종 1세트로 구성된 주연 배우 포토카드가 주어진다.지니에게 빌어보는 나만의 소원팝업스토어 방문객은 누구나 램프의 요정 지니에게 직접 소원을 남길 수 있다. 램프가 새겨진 위시 카드에 원하는 소원을 적어 특별히 제작된 위시 월에 걸어두면 지니 역의 배우 3인이 직접 추첨해 한국 초연 티켓을 선물할 예정이다. 팝업스토어 현장에서 가장 먼저 만날 수 있는 브로드웨이 MD 12종과 한정 포스터, 엽서북 등의 MD 7종이 판매된다.더현대 서울 팝업스토어로 뮤지컬 장르가 입정하는 것은 이번이 최초다. 그 중에서도 100평 규모로 뮤지컬 '알라딘' 팝업스토어가 개최되는 에픽서울은 글로벌 명품, 아트 전시 등의 문화 콘텐츠를 중심으로 운영되는 공간이다. 팝업스토어는 네이버 사전 예약을 통해 이용할 수 있으며, 자세한 내용은 '알라딘'과 뮤직오브더나잇 공식 SNS에서 확인할 수 있다.뮤지컬 '알라딘'은 전 세계 4대륙, 11개 프로덕션에서 공연, 약 2000만 명의 관객을 불러 모았다. 브로드웨이 초연 이래 10년간 '알라딘'보다 높은 흥행 기록을 세운 작품은 '라이온 킹', '위키드', '해밀턴'뿐으로, 현재 브로드웨이를 상징하며 전 세계적인 성공을 거둔 대표작이다. 토니상만 24회 수상한 공연 예술 장인들의 황홀한 무대와 의상, 관능적인 안무, 84개의 일루전 및 특수 효과 등 오직 공연장에서만 경험할 수 있는 놀라운 무대의 마법과 함께 거장 알란 멘켄의 'Friend Like Me', 'A Whole New World' 등의 명곡, 알라딘, 지니, 자스민의 아름다운 사랑, 진실된 우정이 담긴 스토리가 눈앞에서 생생하게 펼쳐진다.알라딘 역에 김준수, 서경수, 박강현, 지니 역에 정성화, 정원영, 강홍석, 자스민 역에 이성경, 민경아, 최지혜, 술탄 역에 이상준, 황만익, 자파 역에 윤선용, 임별, 이아고 역에 정열, 카심 역에 서만석, 오마르 역에 육현욱, 밥칵 역에 방보용, 양병철 등 37명의 배우들이 출연한다. 뮤지컬 '알라딘' 한국 초연은 오는 11월 22일 샤롯데씨어터에서 개막한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr