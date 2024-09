그룹 샤이니 키/사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 샤이니 키가 서울 앙코르 콘서트로 세 번째 미니앨범 'Pleasure Shop'(플레저 숍) 전곡 무대를 최초 공개한다.키는 9월 14~15일 양일간 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 '2024 KEYLAND ON : AND ON '#''을 개최, 독보적인 음악 세계를 만끽할 수 있는 환상적인 '키랜드'로 관객들을 매료할 전망이다.특히 이번 앙코르 콘서트는 기획 단계부터 새 미니앨범 'Pleasure Shop'과 유기성을 갖고 준비한 신보 프로모션의 일환으로, 타이틀 곡 'Pleasure Shop'을 비롯한 신곡 총 6곡의 무대가 처음 펼쳐질 예정이어서 높은 관심이 기대된다.더불어 키가 "앙코르 콘서트는 새로운 공연이 될 것"이라고 자신한 만큼 신곡을 포함해 한층 다채로워진 세트리스트는 물론, 앞서 진행한 콘서트에서 선보인 벤딩 머신을 구현한 무대 장치를 업그레이드해 새 앨범 콘셉트를 녹인 색다른 연출, 더욱 탄탄한 완성도의 밴드 라이브 등이 어우러져 뜨거운 호응을 얻을 것으로 보인다.또한 12일 0시 샤이니 공식 SNS에 게재된 새 티저 이미지는 키가 미스터리한 공간에 갇힌 모습을 담아 디스토피아 세계를 연상시키며 이번 앨범을 향한 궁금증을 끌어올리고 있다.한편, 키 세 번째 미니앨범 'Pleasure Shop'은 9월 23일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 전곡 음원 릴리즈되며, 이날 음반으로도 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr