원위/ 사진 제공=RBW

밴드그룹 원위(ONEWE)가 신곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.원위(용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱)는 3일 공식 유튜브 채널에 디지털 싱글과 동명의 타이틀곡 'OFF ROAD(오프 로드)'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.공개된 영상 속 원위는 광활한 여름날 풍경을 거침없이 가로지르는 모습이다. 이들은 쏟아지는 태양빛과 폭우에도 아랑곳하지 않고 강렬한 밴드 퍼포먼스를 선사, 꿈과 자유를 향한 열망을 펼쳐냈다.타이틀곡 'OFF ROAD'는 지친 일상을 날려버리고 시원하게 질주하는 원위의 모습을 파워풀한 보컬과 와일드한 밴드 사운드로 그린 곡이다. 원위는 'OFF ROAD'를 통해 데뷔 후 처음으로 해외 작곡진과 협업한 가운데 멤버 강현과 하린, 기욱 역시 곡 작업에 참여해 원위만의 색채를 녹여냈다.'OFF ROAD'는 원위가 지난 4월 발매한 미니 3집 'Planet Nine : ISOTROPY(플래닛 나인 : 아이소트로피)' 이후 약 4개월 만에 내놓는 싱글이다. 타이틀곡 'OFF ROAD'를 비롯해 '바다에 적신 햇무리 반지' (Solar Halo Ring), '유일한 사랑이니까'(A piece of You) 등 총 3곡이 담겼고, 전곡 크레딧에 멤버들이 모두 이름을 올렸다.한편, 원위는 오는 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'OFF ROAD'를 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr