사진=하이브 방시혁 의장 인스타그램

하이브 방시혁 의장이 포토샵 의혹을 벗고 다이어트에 성공한 사진을 올렸다. 방 의장이 한층 슬림해진 몸으로 하이브 레이블즈 재팬 소속 그룹 앤팀(&TEAM)과 함께 촬영한 사진이 눈길을 끌고 있다.방시혁은 지난 8월 30일과 31일 양일간 열린 앤팀의 콘서트 '2024 &TEAM CONCERT TOUR 'SECOND TO NONE' IN SEOUL'에 방문해 인증 사진을 찍었다. 이 사진을 지난 1일 자신의 인스타그램을 통해 공개한 것.이날 공개된 사진 속 방시혁은 흰 셔츠에 청바지를 입고 머리를 힙하게 꾸민 채로 멤버들 가운데 서있다. 지난달 7일 미국 LA에서 BJ 과즙세연과 함께 목격된 사진 속 모습과는 너무도 다른 홀쭉한 몸매로 놀라움을 자아냈다.앞서 미국 컴퓨터 과학자 앤드류 응과 함께 찍은 사진 한 장이 공개됐는데, 날씬해진 모습과 함께 휘어 보이는 배경으로 인해 포토샵을 한 게 아니냐는 의혹이 일기도 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr