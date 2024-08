그룹 나우어데이즈/사진=조준원 기자 @wizard333

그룹 나우어데이즈(NOWADAYS)가 비주얼부터 라이브 실력, 여유까지 모두 갖춘 '육각형 아이돌'이 되어 돌아왔다.나우어데이즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)은 27일 오후 4시 서울시 광진구 광장동에 위치한 예스24 라이브홀에서 두 번째 싱글 앨범 'NOWHERE'(노웨어) 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.현빈은 데뷔 이후 첫 컴백에 대해 "데뷔한 지 얼마 안 됐는데 첫 컴백 너무 감사드린다"며 소감을 밝혔다. 이어 시윤은 "현빈이 형 말대로 벌써 컴백 무대를 한다니 실감이 잘 나지 않는다. 지난 앨범보다 많이 성장한 모습 보여드리겠다"고 포부를 밝혔다.윤은 타이틀곡 'Why Not?'(와이 낫?)에 대해 "처음 들었을 때 나우어데이즈의 또 다른 색깔을 보여줄 수 있겠다 싶어 감사했다. 이번에는 비트부터 신나게 나우어데이즈만의 장난스러운 모습을 조금 더 느끼실 것"이라고 예고했다.윤은 타이틀곡 'Why Not?'(와이 낫?)의 포인트 안무와 연관된 가사에 대해 이야기하던 중 "저희 팀 고음 담당이다보니 고음 녹음할 때 가사대로 미쳐 팔짝 뛰는 줄 알았다"며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.곧이어 연우는 타이틀 곡 포인트 안무를 설명하며 "저희 가사 중에 '미쳐 팔짝 어쩌나, 미쳐 팔짱 어쩌라고' 이런 가사가 있는데 그 가사 맞춰서 귀엽게 흔드는 안무가 있다. 파워풀한 퍼포먼스를 보여드리고자 했다"고 말했다.민소매 의상을 입고서 탄탄한 근육을 선보인 시윤은 이번 활동을 위해 노력한 부분이 무엇이 있냐는 기자의 물음에 "활동하다보니 자연스레 살이 빠져서 이번에 좋은 컨디션을 보여드리고자 운동을 정말 열심히 했다"고 답했다.이어 연우는 "저희가 카메라 앞에 서다 보니, 카메라에 욕심이 생겨서 각자 식단과 운동으로 다이어트 했다. 감히 말씀드리자면, 저희 비주얼 물이 오르지 않았나 생각합니다"라고 말해 웃음을 자아내기도 했다. 현빈은 "저희 비주얼이 정말 좋아졌다"며 맞장구를 쳤다.그러면서 연우는 "무대 경험이 늘다 보니 무대를 바라보는 시선, 카메라를 어떻게 봐야 잘 나오는지도 인지를 하게 됐다"며 '비주얼 폭풍성장'의 배경을 설명했다.현빈은 "성장한 만큼 앞으로는 올해 신인상 받고 싶다"며 자신감을 표했다. 그러면서 그는 "저희는 무한한 가능성이 열려있다. 연습생 때는 아무것도 모르는 채로 시작했는데 데뷔함으로서 성장했다. 이제는 두 번째 앨범으로 더 큰 성장을 보여드리리라 생각한다. 앞으로도 그런 성장 보여드리길 자신감이 있다"고 밝혔다.또한, 연우 "데뷔 때는 연습 내용 지키느라 분주했는데 이후 활동에서는 좀 더 음악을 무대의 즐거움을 느끼게 된 것 같아 성장한 게 느껴진다. 올해 목표라면 행복하고 건강하게 활동하는 거다"라고 밝혔다. 또 팬들에게 음악방송 1등을 선물해주고 싶다"고 말했다.윤은 "데뷔 때 라이브를 정말 잘 하고 싶었는데 이제는 헤드마이크 착용하면서 노래와 퍼포먼스 둘 다 챙기고자 노력했다. 저희는 '라이브 잘 하는 그룹'이라는 수식어가 붙길 원한다. 정말 노력 많이 했다"고 자신했다.나우어데이즈의 두 번째 싱글 앨범 'NOWHERE'는 자신들만의 매력과 음악성으로 어디에도 없는, 지금 이곳, 기억에 남을 순간을 선사하겠다는 메시지를 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Why Not?'을 비롯해 'Heart vs Head', '걔 말고 너'까지 총 3개 트랙이 수록됐다.타이틀곡 'Why Not?'은 펑키한 감성의 금관악기 소리가 인상적인 힙합 댄스곡이다. 이 곡의 가사는 꿈에 그리던 이상형과 사랑에 빠지게 된 소년, 그를 놀리는 친구들의 모습을 그려내 나우어데이즈의 유쾌함을 보여준다.한편, 나우어데이즈의 'NOWHERE'는 27일 오후 6시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr