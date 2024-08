그룹 나우어데이즈/사진=조준원 기자 @wizard333

그룹 나우어데이즈(NOWADAYS)가 올해 신인상과 음악 방송 1위를 목표로 한다며 포부를 밝혔다.나우어데이즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)은 27일 오후 4시 서울시 광진구 광장동에 위치한 예스24 라이브홀에서 두 번째 싱글 앨범 'NOWHERE'(노웨어) 발매 기념 쇼케이스를 개최했다.현빈은 "성장한 만큼 앞으로는 올해 신인상 받고 싶다"며 자신감을 표했다. 그러면서 그는 "저희는 무한한 가능성이 열려있다. 연습생 때는 아무것도 모르는 채로 시작했는데 데뷔함으로서 성장했다. 이제는 두 번째 앨범으로 더 큰 성장을 보여드리리라 생각한다. 앞으로도 그런 성장 보여드리길 자신감이 있다"고 밝혔다.또한, 연우 "데뷔 때는 연습 내용 지키느라 분주했는데 이후 활동에서는 좀 더 음악을 무대의 즐거움을 느끼게 된 것 같아 성장한 게 느껴진다. 올해 목표라면 행복하고 건강하게 활동하는 거다"라고 밝혔다. 또 "팬들에게 음악방송 1등을 선물해주고 싶다"고 말했다.윤은 "데뷔 때 라이브를 정말 잘 하고 싶었는데 이제는 헤드마이크 착용하면서 노래와 퍼포먼스 둘 다 챙기고자 노력했다. 저희는 '라이브 잘 하는 그룹'이라는 수식어가 붙길 원한다. 정말 노력 많이 했다"고 자신했다.나우어데이즈의 두 번째 싱글 앨범 'NOWHERE'는 자신들의 매력과 음악성으로 어디에도 없는, 지금 이곳, 기억에 남을 순간을 선사하겠다는 메시지를 담은 앨범이다. 타이틀곡 'Why Not?'을 비롯해 'Heart vs Head', '걔 말고 너'까지 총 3개 트랙이 수록됐다.타이틀곡 'Why Not?'은 펑키한 감성의 금관악기 소리가 인상적인 힙합 댄스곡이다. 이 곡의 가사는 꿈에 그리던 이상형과 사랑에 빠지게 된 소년, 그를 놀리는 친구들의 모습을 그렸다.한편, 나우어데이즈의 'NOWHERE'는 27일 오후 6시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr