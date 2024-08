사진 = 제이제이뮤직그룹 제공

가수 지케이(GK)가 지케이표 이별 감성으로 리스너들의 취향을 저격한다.지케이는 18일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 'I DO CARE(아이 두 케어)'를 발매한다.'I DO CARE'는 지케이가 지난해 11월 발매한 프리 데뷔 EP 'G. Round(G. 라운드)' 이후 정식 데뷔 앨범 이전에 선보이는 프로젝트성 앨범으로, 약 9개월 만에 발매하는 신보다. 지케이는 밴드 사운드로 구성된 듣고 따라 부르기 좋은 곡들을 통해 지케이만의 다채로운 음악적 색깔을 녹여냈다.타이틀곡 'IDC (feat. HANEUL of KISS OF LIFE)'는 사랑하던 연인과 헤어진 후, 더 이상 신경 쓰지 않는다는 마음에도 없는 메시지를 전하는 이를 위한 곡이다. 여름에 듣기 좋은 이지리스닝 곡으로, KISS OF LIFE(키스오브라이프) 멤버 하늘이 피처링으로 참여해 남다른 케미스트리를 드러낸다.여기에 헤어진 연인을 그리워하며 바보같이 행동하게 되는 철없는 모습을 음악으로 녹여낸 'Go Stupid(고 스튜피드)'가 수록돼 완성도 있는 앨범을 선보일 예정이다.그동안 추서준, lobonabeat!(랍온어비트), viceversa(바이스벌사), Daniel Jikal(다니엘 제갈), D. Ark(디아크), KIDO(키도), EK, Dbo(디보), San E(산이) 등 다채로운 뮤지션과의 협업으로 폭넓은 스펙트럼을 입증한 지케이가 하늘과 또 어떤 시너지로 리스너들의 귀를 만족시킬지 기대감이 더해진다.지케이는 피네이션 전속 아티스트이자 A&R 출신으로 싸이의 '싸다9', 제시의 'ZOOM(줌)' 등에 참여했다. 이외에도 제이제이뮤직그룹(JJ Music Group) 설립, 다수의 공연기획, 사단법인 린덴바움의 총괄 음악감독을 맡는 등 다재다능한 면모를 갖춘 올라운더 뮤지션으로 꾸준히 활동을 이어가고 있다.한편 지케이의 새 싱글 'I DO CARE'는 18일 정오부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상 가능하며, 오는 19일 정오에는 공식 SNS를 통해 수록곡 'Go Stupid'의 뮤직비디오가 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr