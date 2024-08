/ 사진=JTBC 'My name is 가브리엘'

지창욱이 남다른 매력으로 존재감을 각인시켰다.지난 16일 JTBC ‘My name is 가브리엘’(이하 ‘가브리엘’) 7회에서는 멕시코 과달라하라에서 타인의 삶을 시작한 지창욱이 등장했다. 지창욱은 테킬라의 원료가 되는 아가베를 수확하는 '히마도르' 삐뻬의 삶을 시작했다.지창욱은 비행기 결항으로 돌고 돌아 35시간 만에 멕시코에 도착한 후 바로 납치까지 당했다. 낯선 상황에도 지창욱은 "모래바람조차 너무 좋았다"라며 사진을 찍고 즐기기도 했지만 곧 아가베 밭에 도착하자 상황은 180도 달라졌다. 10kg이 넘는 장비 '꼬아'를 들고 아가베를 수확하는 것은 평소 체력 좋은 지창욱도 땀범벅이 되고 얼굴이 벌겋게 익고, 숨이 찰 수밖에 없었다. 지창욱은 연신 "이거 잘못됐다"라고 이야기하며 후회했다.지창욱은 "연예인이 힘들어야 시청자들이 즐겁다"라는 본인의 발언이 불러온 삐뻬의 삶에 "동료들은 아가베 밭에서 신이다. 저는 도시의 감성에 젖은 나약한 인간"이라며 솔직한 감정을 토로하며 스튜디오에 폭소를 안겼다.또 그는 고강도의 노동에 힘들어하면서도 "정말 힘든 작업이다. 그걸 제가 한 겁니다", "테킬라를 마셔본 사람 중에 아가베 수확해 본 사람 많지 않다, 저는 마실 자격을 갖춘 사람"이라며 히마도르 일에 대한 존경과 자부심을 뽐냈다. 히마도르 경력 반나절 지창욱의 미워할 수 없는 허세에 시청자들은 미소 지었다.예능 매운맛을 경험한 지창욱은 1화 만에 유쾌하고 솔직한 모습으로 보는 이들의 공감과 웃음을 이끌어냈다. 해탈한 듯 하찮은 모습을 보이다가도 "다음 주 제가 히마도르로 대활약을 한다!"라며 히부심과 의욕 넘치는 모습으로 현장을 웃음바다 만들며 MC와 제작진의 사랑을 한몸에 받았다.한편 ‘My name is 가브리엘’은 매주 금요일 오후 10시 30분 JTBC에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr