사진=빅플래닛메이드엔터 제공

가수 태민이 미니 5집의 타이틀곡 'Sexy In The Air(섹시 인 디 에어)'의 뮤직비디오 티저를 공개하고 컴백의 열기를 더했다.태민의 소속사 빅플래닛메이드엔터는 8월 16일 00시, 공식 계정을 통해 태민의 미니 5집 'ETERNAL(이터널)'의 더블 타이틀곡 중 하나인 'Sexy In The Air'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.이번 티저 영상은 자신감 넘치는 눈빛과 매혹적인 비주얼의 태민, 그리고 댄서들의 절제된 세련미가 돋보이는 무빙으로 시작된다. 이어 역동적이면서도 감각적인 연출의 화면들이 태민의 다양한 매력들을 담아내고 있다.태민의 이번 미니 5집 'ETERNAL'은 더블 타이틀곡인 'Sexy In The Air(섹시 인 디 에어)'와 'Horizon(호라이즌)'을 비롯해 'G.O.A.T(고트)', 'The Unknown Sea(디 언노운 씨)', 'Crush(크러시)', 'Deja Vu(데자뷔)', 'Say Less(세이 레스)' 등 총 7곡이 담겨있으며, 태민이 기획부터 뮤직비디오까지 전 과정에 참여한 첫 프로듀싱 앨범이라는 특별한 의미를 지닌다.태민의 미니 5집 'ETERNAL' 오는 8월 19일 오후 6시 공개되며, 태민은 오는 8월 31일과 9월 1일 첫 솔로 월드투어 '2024 TAEMIN WORLD TOUR Ephemeral Gaze(이페머럴 게이즈)'를 개최하며 글로벌 팬들을 만난다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr