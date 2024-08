사진=ENA '현무카세' 캡처

띠동갑 차이 나는 이주명과 연인 사이임을 인정한 배우 김지석이 채정안에게 자연스럽게 플러팅하는 꿀팁 전수를 부탁했다.지난 15일 방송된 ENA 오리지널 예능 '현무카세' 6회에서는 채정안과 오나라가 게스트로 출연했다. 전현무와 김지석까지 네 사람은 '19금 토크'와 연예인들의 연애 토크를 대방출해 대환장 케미스트리를 자랑했다.채정안은 직접 사 온 '내돈내산 정안템' 영양제를 오나라와 전현무에게 선물했다. 오나라는 "이거 뭐에 좋냐?"고 물었고, 채정안은 "질염"이라고 답했다. 전현무는 "방송에서 이 단어는 처음 들어본다"며 입을 '쩍' 벌렸다. 채정안은 "자궁이 건강해야 나라가 건강한 것"이라고 당당하게 말했다.김지석은 "짝사랑 상대에게 자연스럽게 플러팅 하는 꿀팁을 알려 달라"고 질문했다. 채정안은 "오히려 플러팅을 안 해서 잘된 경우가 있다"고 조언하면서, 제작진에게 대뜸 "결혼하셨죠?"라고 물었다. 그 사이 전현무 표 '팽이버섯 김밥'이 완성됐다. 채정안과 오나라는 "고기 맛이 난다"며 박수쳤다. 두 사람은 피부 관리 꿀팁을 방출했다. 오나라는 수십 개의 빗이 들어있는 '빗 가방'을 공개해 보는 이를 놀라게 했다.전현무는 채정안을 보더니 "갑자기 궁금한 게 있는데, 연예인 몇 명 사귀었나?"라고 물었다. 채정안은 "난 (사귄 사람이) 다 비연예인이었다. 이제는 연예인을 만나고 싶다. 뮤지션 같은"이라고 답했다. 그러자 전현무는 갑자기 카드를 꺼내 '마술 플러팅'을 선보였고, 채정안은 즉각 "저런 건 싫어"라고 해 폭소를 안겼다.채정안은 "요즘 친구들이 하는 '연애 논쟁'을 해보자"며 "내 애인을 터치하면서 웃는 친구, 애인 잘못 VS 친구 잘못?"이라는 이슈를 던졌다. 김지석은 "내 여자친구를 왜 만져? 웃기면 박수를 쳐. 난 너무 불쾌해"라며 과몰입했다. 반면 전현무는 "난 여자친구가 어떤 반응을 보이는지 볼 것 같다"고 답했다.김지석은 "전 애인과 친구가 될 수 있다 VS 없다?"라고 민감한 질문을 던졌고, 전현무는 "난 옛 여친의 결혼식 사회도 해줬다. 그게 온&오프가 깔끔한 거라고 생각한다. 감정이 없으니까"라고 쿨하게 밝혔다.전현무는 "환승 이별 VS 잠수 이별?"이라는 주제를 던졌고, 채정안은 "난 환승이 낫다. 이유를 알고 상처를 정확히 받으니까"라고 말했고, 전현무는 "나도 그렇다. 환승은 이유를 알지만, 잠수는 너무 괴로워"라고 맞장구쳤다.전현무는 "'현무카세'를 하면서 제일 많이 연습했던 날"이라며 '무슐랭 평가'를 요청했다. 오나라는 "감동이었다"며 4.5점을 줬고, 채정안은 "오늘 요리 과정을 보며 전현무의 '영혼'을 처음 느꼈다. 다시 한번 전현무를 들여다보게 됐다. 본인이 기쁨으로 해주는데, 점수로 매기기 아쉬울 정도다. 5.1점을 주고 싶다"고 고마워했다.역대 최고점을 받은 전현무는 "우리 프로그램의 취지를 얘기해줬어"라고 울컥하며 '현무카세' 6번째 대접을 훈훈하게 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr