사진=INB100 제공

그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로 아티스트 백현(BAEKHYUN)이 미니 4집 'Hello, World'(헬로, 월드)의 앨범 예약 판매를 시작한다.백현은 13일 정오, 공식 계정을 통해 미니 4집 'Hello, World'의 유니크한 앨범 팩샷을 공개했다.백현의 미니 4집 'Hello, World'는 Pineapple(파인애플) 버전, 포토북 Hello(헬로) 버전, 포토북 World(월드) 버전, Folder(폴더) 버전 등 총 4가지 버전으로 제작됐다.파인애플 버전에는 틴 케이스와 오프너 키 링, 폴더 버전에는 손편지와 필름 마커, 포토북 버전에는 히든 메시지 카드 등 각각의 버전별로 유니크하면서도 풍성한 구성으로 기대를 모으고 있다.백현의 미니 4집 'Hello, World'의 예약 판매는 13일 오후 2시부터 각 온라인 음반 판매 사이트를 통해 진행된다.'만능 보컬리스트'라는 평을 받으며 솔로 아티스트로서 독보적인 위치를 차지하고 있는 백현이 어떤 음악과 콘텐츠들로 돌아올지, 오는 9월 6일 오후 6시 전격 공개된다.정다연 텐아시아 객원기자 light@tenasia.co.kr