사진제공=지니TV '유어 아너'

싱어송라이터 아이디얼스(ID:Earth)가 ‘유어 아너’ OST를 선공개했다.아이디얼스는 지난 4일 정오 지니TV 오리지널 ‘유어 아너’ OST ‘I'm your blood’(아임 유얼 블러드)를 발매했다.‘I'm your blood’는 얼터너티브 기반에 록 요소가 가미된 곡으로, 깊은 주제가 멜로디와 가사를 통해 느껴지는 음악이다. 이곡은 아이디얼스가 음원 제작과 가창에 직접 참여, 특유의 독보적인 퇴폐 보이스로 드라마 인물들의 어두운 캐릭터를 표현해냈다.아이디얼스가 OST에 참여한 ‘유어 아너’는 자식을 위해 괴물이 되기로 한 두 아버지의 부성 본능 대치극이다. 아이디얼스는 ‘I'm your blood’를 통해 작품의 미스터리한 분위기와 궁금증을 극대화할 것으로 기대된다.드라마 ‘유어 아너’ 선공개 메인 OST를 장식하는 아이디얼스는 그동안 본인의 음악 활동은 물론, tvN ‘마인’, ’슈룹’, ’붉은단심’ 등 대작 드라마 OST로 참여했다. 또한 가창뿐만 아니라 작곡, 편곡에도 재능을 보이고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr