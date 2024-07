[종합] 지창욱, 재벌가 사위됐다…시청률도 1%대 저조한데, '가브리엘' 2주간 결방

사진제공=JTBC

JTBC 예능 'My name is 가브리엘'의 염혜란이 화끈한 도전들로 가득했던 72시간의 치엔윈 살이를 마쳤다.지난 26일 방송된 'My name is 가브리엘(이하 ‘마이 네임 이즈 가브리엘’)' 6회에서는 중국 충칭으로 향해 치우치엔윈의 삶에 스며든 염혜란의 마지막 이야기가 펼쳐졌다.세계 최대 훠궈 식당 지배인 치엔윈으로 변신한 염혜란의 72시간은 쉴 틈 없이 흘러갔다. 이틀 차 점심, 언니들의 손에 이끌려 도착한 곳은 댄스 학원이었고, 염혜란은 몸매 라인이 드러나는 의상을 입고 자세 교정부터 골반 흔들기 댄스, 틱톡 촬영에 도전했다. 부끄러운 모습도 잠시, 염혜란은 음악이 나오자 돌변한 눈빛을 보이며 활약했다. '가브리엘' 시작 전 자신의 성격을 '겁쟁이'라고 표현했던 것과 180도 달라진 모습이었다. 염혜란은 "저에게 화라라(치엔윈 별명)라고 하니 그게 저를 좀 더 자유롭게 했다. 연기랑 비슷한 것 같다"고 말했다.오후 업무가 시작되자, 또다시 언니들이 염혜란을 어디론가 데리고 갔다. 도착한 장소는 훠궈 식당에서 가장 큰 테이블이 위치한 곳으로, 수용 인원 80명을 자랑하는 식당의 히든 테이블이었다. 현장에서는 놀랍게도 한 달에 한 번 열리는 직원 생일파티가 시작되고 있었고, 치엔윈의 이름이 호명돼 염혜란을 깜짝 놀라게 했다. 며칠 전 실제 치엔윈의 생일이었던 것. 염혜란 은 손님들까지 하나 되어 축하를 해준 역대급 생일파티에 "전성기까지는 아니더라도 인생 가장 큰 호황"이라며 행복해했다.공교롭게도 마지막 날은 치엔윈의 휴무일이었다. 염혜란은 쉬는 날이지만 직장 동료들에게 보은의 의미로 400인분의 오삼불고기 요리를 직접 만들어 대접하기로 했다. 관건은 대용량 요리였다. 현장 요리에 자신감을 내보였던 염혜란이고, 친정 엄마까지 지원 사격에 나섰지만 400인분의 간을 맞추기란 쉽지 않았다. 게다가 강력한 점심 메뉴인 마파두부와 경쟁을 붙는 상황이었다. 초반 외면을 당하는 듯 보였던 염혜란 표 단짠단짠 오삼불고기는 뒷심을 발휘하며 많은 직원들이 리필을 하러 몰려올 정도로 인기를 모았다.이후 치엔윈 모녀의 마작 복수극이 펼쳐지며 흥미를 더했다. 지난번 언니들에게 속수무책으로 당했던 염혜란은 마작 고수인 엄마를 내세워 복수를 계획한 바. 끝판왕 급 친정 엄마가 등장하자 공기의 흐름부터 바뀌었고, 엄마는 명불허전 실력으로 승리 퍼레이드를 이어갔다. 하지만 정작 염혜란이 1승도 하지 못한 게 웃음 포인트였다. 염혜란은 복수 계획을 변경했고 간절함 끝에 극적으로 1승의 꿈을 이룰 수 있었다.염혜란은 언니들과 충칭의 성수동인 산성항에서 전문 메이크업을 받고 충칭의 힙걸로 변신해 인생 사진도 찍고 우정 팔찌도 나누는 등 추억 가득한 시간을 보냈다. 애써 덤덤한 표정을 지어 보였지만 이별의 시간 앞에서는 결국 눈물을 참지 못했다. 염혜란은 "정말 고마웠고, 당신들이 계속 이렇게 아름다웠으면 좋겠고 늘 행복했으면 좋겠다"라고 전했다. 화끈한 도시, 화끈한 치엔윈다운 이별 방식이었다. 다비치 이해리는 "진짜 치엔윈의 일상에서 자연스럽게 나온 느낌이다"라고 전했다.궁금증을 자아냈던 진짜 치엔윈의 정체도 에필로그를 통해 공개됐다. 치엔윈은 0일 차 충칭 장베이 공항에서 염혜란에게 사진을 부탁했던 사람으로, 염혜란을 멘붕에 빠트린 약도를 직접 그린 주인공이었다. 마지막에는 염혜란과 치엔윈이 다리 위에서 절묘한 타이밍으로 엇갈리는 장면이 잡히며 전율을 안겼다. 치엔윈은 "충칭에서 좋은 시간 보냈나요? 우리 가족, 친구들이 정말 좋아하더라고요"라고 영상 메시지를 남겨 염혜란에게 감동을 줬다.염혜란은 "이번 기회를 통해 'My name is 염혜란'이면 어떨까 생각했다. 누군가 내 삶을 살러 온다면 그 사람은 나를 어떤 사람으로 해석할까 싶은 생각이 들었다. 내 주변 사람들과 내 삶의 방향은 어떻게 읽힐까 싶어 약간 제 삶이 특별하게 느껴지기도 했고 모든 사람들의 삶이 특별하게 보였다"라며 "저한테 화라라의 삶도 특별하게 느껴졌다. 지금처럼 삶의 주인공으로 행복하시길 바란다"라고 덧붙였다.염혜란의 마지막 에피소드가 모두 끝난 후에는 앞으로 출연할 새로운 가브리엘들의 하이라이트 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 멕시코 데킬라에서 아가베 농장 농부 '삐뻬'의 삶을 사는 지창욱, 르완다 키갈리로 향해 모델 지망생 '켈리아'의 삶을 사는 홍진경, 멕시코 멕시코시티에서 거리의 악사 '우시엘'로 72시간을 살아가는 가비, 조지아 트빌리시에서 와인 항아리 제조사 '라티'의 삶을 사는 덱스까지, 가브리엘 4인의 이야기가 담겼다.특히 농부인데 재벌집 사위인 지창욱이 장인어른 집에 방문하는 에피소드와 모델 지망생 홍진경이 파격 헤어컷을 시도하고 MZ 모델로 첫 패션쇼 무대에 서는 이야기가 관심을 모은다. 또한 직접 제작한 무동력 자동차로 '소프박스' 레이스 출정을 예고했지만 위기에 봉착한 가비의 사연과 함께 덱스는 AI 분석이 어긋난 삶에 매칭돼 못 먹는 오이까지 먹게 되지만 결국은 적응하게 되는 시골 라이프로 흥미를 더했다.'마이 네임 이즈 가브리엘'은 2주간의 결방 뒤 오는 8월 16일 오후 10시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr