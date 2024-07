에이티즈/ 사진 제공=KQ

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 '빌보드 200'에서 자체 최장기 기록을 새로 썼다.23일(이하 현지시간) 발표된 미국 빌보드 최신 차트(7월 27일 자)에 따르면, 지난 5월 31일에 발매된 에이티즈의 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1(GOLDEN HOUR : Part.1)'이 '빌보드 200'에서 121위를 기록했다.앞서 에이티즈는 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1' 발매 직후, 해당 차트 2위를 차지하며 네 앨범 연속 'TOP 3'에 이름을 올렸다. 그다음 주에는 6위에 오르며 같은 앨범으로 2주 연속 'TOP 10' 진입에 성공했을 뿐만 아니라 5주 차와 6주 차에는 연이어 차트를 역주행 하며 놀라움을 안긴 바 있다.지난주 에이티즈는 미니 10집 '골든 아워 : 파트 1'로 '빌보드 200'에 6주 연속 진입하며 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP.FIN : WILL)'과 함께 자체 최장 차트인 타이기록을 세워 화제를 모았다. 나아가 이들은 이번 주에도 차트인하며 7주 연속으로 진입에 성공해, 팀 자체 '빌보드 200' 진입 최장 기록을 경신했다.최근 에이티즈는 2024 월드투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)'로 미국 로스앤젤레스 'BMO 스타디움(BMO Stadium)'에 입성하며 북미에서의 첫 스타디움 무대에 올랐다. 특히 이들은 공연 회차 추가를 통해, 해당 장소에서 콘서트 2회차를 진행하며 '최정상 글로벌 아티스트'의 위상을 더욱 공고히 했다.에이티즈는 이번 북미 투어를 통해 레전드 아티스트들이 공연을 올린 뉴욕의 '시티 필드(Citi Field)'에 입성하는가 하면, 약 4만 명이 넘는 수용인원을 자랑하는 대규모 경기장인 알링턴 '글로브 라이프 필드(Globe Life Field)'에서는 K팝 보이그룹 최초로 무대를 꾸민다. 이에 앞으로의 북미 공연을 향한 글로벌 음악팬들의 관심이 집중되고 있다.이렇듯 남다른 위상을 떨치고 있는 에이티즈는 영국 오피셜 앨범 차트에서도 꾸준히 이름을 올리며 글로벌 롱런 인기를 이어가고 있다. 7월 19일 자 차트에 따르면 미니 10집은 '오피셜 인디펜던트 앨범 차트(Official Independent Albums Chart)' 12위, '오피셜 피지컬 앨범 차트(Official Physical Albums Chart)' 36위, '오피셜 앨범 세일즈 차트(Official Albums Sales Chart)' 36위, '오피셜 스코티시 앨범 차트(Official Scottish Albums Chart)' 58위를 기록하며 7주 연속 순항 중이다.한편 에이티즈는 25일 피닉스 '풋프린트 센터(Footprint Center)'에서 2024 북미 투어 공연을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr