사진=텐아시아DB

사진=MISTINE 제공

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 장하오가 글로벌 뷰티 브랜드 모델로 잇달아 발탁됐다.태국 유명 뷰티 브랜드 미스틴(MISTINE)은 최근 장하오의 모델 발탁 소식을 전한 가운데, 브랜드와 함께한 다양한 콘텐츠를 순차적으로 선보였다.브랜드 관계자는 "꿈을 이루기 위해 끊임없이 노력하며 글로벌 팬들의 많은 지지를 얻는 장하오와 36년간 '빛'을 연구하며 지속적인 혁신을 멈추지 않은 브랜드의 철학이 높은 일치도를 자랑해 모델로 발탁하게 됐다"고 전했다.장하오는 최근 영국 유명 헤어 브러쉬 브랜드 모델로 발탁된 데 이어 태국 유명 뷰티 브랜드 모델까지 꿰차며 각종 분야를 가리지 않는 '광고계 블루칩'으로 활약하고 있다.장하오가 속한 제로베이스원은 미니 3집 'You had me at HELLO'로 데뷔 앨범부터 3개 앨범 연속 발매 하루 만에 밀리언셀러에 등극한 최초의 K팝 그룹이다.국내를 넘어 전 세계로 활동 반경을 넓히고 있는 제로베이스원은 9월 20~22일 서울을 시작으로 첫 번째 해외 투어 '2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD]'를 진행한다. 이들은 서울에 이어 싱가포르, 방콕, 마닐라, 자카르타, 마카오, 아이치, 가나가와 등 8개 지역에서 총 14회 공연을 펼칠 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr