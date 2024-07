텐아시아 DB

/사진 = 물고기뮤직

가수 임영웅이 감동과 여운이 가득한 ‘온기’를 주고 있다.15일 임영웅 소속사 물고기 뮤직에 따르면 임영웅의 첫 단편 영화 주연작 ‘In October’(인 악토버)는 공개와 동시에 쿠팡플레이 영화 TOP 20 1위를 비롯해 이번 주 인기작 TOP 20 2위, 평점 4.0, 총 리뷰 수 약 12,500개 이상의 반응을 기록 중이다.티빙에서도 ‘In October’는 독보적인 존재감을 자랑하고 있다. 실시간 인기 영화 1위, TOP 20 7위(7월 6일 ~ 10일 기준)에 이름을 올려 꾸준히 대중의 사랑을 독차지하고 있다.지난 6일 낮 12시 쿠팡플레이와 티빙을 통해 공개된 ‘In October’는 바이러스로 황폐해진 사회에서 영웅에게 벌어지는 다양한 사건과 감정을 극복해나가는 과정을 담은 단편영화다.이 작품은 임영웅이 주인공으로 첫 열연을 펼친 단편영화로, 임영웅 외에도 배우 안은진, 현봉식이 출연해 힘을 더했고, 권오준 감독이 연출을 맡아 완성도까지 높였다.‘In October’는 티빙과 쿠팡플레이에서 공개되기 전부터 임영웅의 2024 콘서트 ‘IM HERO - THE STADIUM’(아임 히어로 - 더 스타디움)과 ‘온기’ 뮤직비디오를 통해 짧게 공개돼 강렬한 여운을 남기며 일찌감치 화제가 된 바 있다.풍부한 감성과 감정, 탄탄한 연기, 울림을 주는 스토리와 메시지 등을 선물하고 있는 임영웅의 단편영화 ‘In October’는 쿠팡플레이와 티빙, 홈초이스에서 시청이 가능하며, 임영웅은 오는 8월 28일 CGV를 통해 영웅시대와 함께한 첫 스타디움 입성기를 담은 영화 ‘IM HERO - THE STADIUM’ THE MOVIE 개봉도 앞두고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr