레드벨벳 슬기, 의외의 친분 공개…엑소 수호와 '17년 지기' ('하이슬기 Hi Seulgi')

사진=텐아시아DB

레드벨벳 슬기의 유튜브 채널 '하이슬기 Hi Seulgi'에 엑소 수호가 출연한다.12일 오후 7시 유튜브 '하이슬기 Hi Seulgi' 채널을 통해 오픈되는 '슬기로운 방학생활' 콘텐츠에는 수호가 게스트로 등장, 서로의 첫인상부터 앨범, 작품 활동 등 다채로운 토크를 통해 '17년 지기' SM 선후배 케미스트리를 선보일 예정이어서 글로벌 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다.수호는 직접 방학 계획표를 세우며 '파워 계획형'의 면모를 가감 없이 보여주는 것은 물론, 가방 속 소지품들을 하나하나 소개해 그동안 공개되지 않았던 수호의 일상과 취향을 알아보는 재미도 선사할 것이다.'하이슬기 Hi Seulgi'는 슬기의 트렌디한 라이프스타일을 확인할 수 있는 유튜브 채널로, 패션, 뷰티, 취미 등 다양한 정보와 친근한 매력으로 콘텐츠마다 좋은 반응을 얻고 있다.수호가 출연한 '슬기로운 방학생활'은 게스트가 편하게 힐링하고 갈 수 있는 토크 콘텐츠인 만큼, 앞으로도 다양한 게스트와 함께할 예정이다.유튜브 채널 ‘하이슬기 Hi Seulgi’는 매주 금요일 오후 7시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr