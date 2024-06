사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 새 싱글 'Songbird'(송버드) 티저 이미지가 공개됐다.12일 NCT WISH 공식 SNS 채널에 게재된 새 싱글 'Songbird' 티저 이미지는 멤버 시온, 료, 사쿠야의 사랑스러운 비주얼과 생동감 넘치는 에너지로 보기만 해도 기분 좋아지는 매력을 선사했다.더불어 이번 티저 콘텐츠에 음악을 통해 사랑과 행복을 전하는 메신저 NCT WISH의 모습을 새롭게 담은 만큼, NCT WISH만의 풋풋하고 청량한 매력이 담긴 단체 이미지도 함께 공개되어, 여섯 멤버의 프레시하고 통통 튀는 케미스트리를 만나기에 충분하다.NCT WISH 싱글 'Songbird'는 내달 1일 오후 6시 각종 음악 플랫폼에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀 곡 'Songbird'와 수록곡 'Tears Are Falling'(티어스 아 폴링) 총 2곡으로 구성됐다.또한 NCT WISH는 이번 싱글을 내달 1일 한국어 버전, 오는 26일 일본어 버전으로 각각 발표하고, 양국을 오가는 전방위적 활약을 펼칠 계획인 만큼, 이번 활동으로 보여줄 새로운 모습에 기대감이 고조되고 있다.NCT WISH 싱글 'Songbird'는 내달 1일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr