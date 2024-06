사진 = 아워즈 제공

그룹 에픽하이(EPIK HIGH)가 다채로운 분위기의 앨범을 예고했다.에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)는 지난 10일 공식 SNS를 통해 신보 'PUMP(펌프)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 더블 타이틀곡 'ANTIHERO'(안티 히어로), '행복했습니다 (I WAS HAPPY) (ft. Kim Jong Wan of NELL)'를 비롯해 'PRETTY MUCH (INTRO)'(프리티 머치), 'LATE CHECKOUT'(레이트 체크아웃), 'K-DRAMA'(케이-드라마), '신사들의 소신'(GOOD RIDDANCE), 'GROUP CHAT FREESTYLE'(그룹 챗 프리스타일), 'OK GOOD '(오케이 굿), 'OFF DAY'(오프 데이)까지 총 9곡이 수록된다.특히 에픽하이는 마치 잉크가 번진 듯 적힌 곡명과 어우러지는 감각적인 이미지로 시선을 사로잡았다. 에픽하이는 흔들린 초점의 이미지를 통해 리스너들의 궁금증을 자극했고, 사진이 의미하는 바와 새 앨범 및 신곡을 향한 기대감을 높였다.'PUMP'는 에픽하이가 지난해 11월 발표한 'Screen Tim'e(스크린 타임) 이후 약 7개월 만에 발매하는 앨범으로, 멤버들이 전곡 작사와 작곡에 참여해 개개인의 음악적 색채를 오롯이 담았다. 또 에픽하이의 루키 시절을 연상시키는 날카로운 애티튜드와 특유의 품격 있는 정서를 사운드에 녹여 보다 퀄리티 높은 앨범으로 완성됐다.앞서 'PUMP'의 발매를 알리는 이색적인 티저 영상을 공개하며 변함없는 케미스트리를 드러낸 에픽하이는 계속해서 다양한 티징 콘텐츠를 공개하며 컴백 열기를 이어 나갈 예정이다. 또한 에픽하이는 오는 8월부터 북미 23개 도시에서 'EPIK HIGH THE PUMP TOUR N. AMERICA 2024 (에픽하이 더 펌프 투어 노스 아메리카 2024)'를 개최하고 팬들과 호흡한다.에픽하이의 신보 'PUMP'는 오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.