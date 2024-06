사진제공=어비스컴퍼니

가수 선미가 신곡 발매를 기념해 '선미껌'을 출시한다.5일 소속사 어비스 컴퍼니에 따르면, 선미는 신곡 '벌룬 인 러브'(Balloon in Love) 발매를 기념하여 오리온 와우와 콜라보 상품인 '선미껌'을 출시한다.'선미껌'은 기존 와우껌 레인보우맛 제품에 신곡 'Balloon in Love'의 콘셉트를 담은 선미의 사진, 손글씨 가사 등으로 디자인된 콜라보 상품이다.이번 콜라보는 사랑스럽고 밝은 매력의 선미의 신곡과 닮아있는 '와우 레인보우'의 다채로운 컬러와 이미지를 계기로 성사됐다. 제품과 박스, 껌종이 등 전체 디자인은 물론, 상큼하고 달달한 레인보우 껌의 맛을 통해 선미와 신곡의 분위기를 느낄 수 있을 예정이다.해당 상품은 이달 초부터 전국 편의점에서 구매가 가능하며 일부 수량은 오는 6일부터 15일까지 하남 스타필드 1층 사우스 아트리움에서 개최되는 선미의 팝업스토어에서도 판매된다.신곡의 제목인 'Balloon in Love'에 맞춰 자신의 이름을 건 풍선껌을 출시하는 선미의 독특한 행보에 많은 팬들의 기대감이 고조되고 있다.선미는 오는 13일 디지털 싱글 'Balloon in Love' 발매 소식을 알리며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다. 이번 디지털 싱글은 기존 음악과 대비되는 밝은 분위기의 곡으로 초여름을 물들일 새로운 선미팝을 기대하게 하고 있다.선미는 '열이올라요'를 비롯해 '가시나', '주인공', '누아르', '날라리', '보라빛 밤', '꼬리', 지난해 발매한 'STRANGER'까지. 발매하는 곡마다 파격적인 컨셉과 중독적인 멜로디로 '컨셉 장인', '선미팝' 등 다양한 수식어를 양산하며 대중의 사랑을 받았다.선미는 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'Balloon in Love'를 발매하고 컴백한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr