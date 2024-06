베이비몬스터

YG 베이비몬스터가 전매특허인 핸드마이크로 압도적인 라이브 실력을 뽐내며 일본 4대 지상파 음악방송까지 점령했다.베이비몬스터는 지난달 31일 방송된 니혼TV '바즈리즈무(Buzz Rhythm)' 출연해 첫 미니앨범 [BABYMONS7ER] 타이틀곡 'SHEESH' 한국어 오리지널 버전 무대를 선보였다.이날도 어김없이 핸드마이크를 들고 등장한 베이비몬스터는 풍부한 성량과 박자감 넘치는 래핑 등 자신들의 음악적 기량을 마음껏 펼쳤다. 강렬한 퍼포먼스와 멤버별 개성이 돋보이는 스타일링, 여유로움이 넘치는 무대 매너까지 한시도 눈을 뗄 수 없는 꽉 찬 무대를 완성했다.베이비몬스터는 앞서 TV아사히 '뮤직 스테이션'을 통해 일본 음악방송 첫 신고식을 치른 후 이후 NHK 'Venue101', TBS 'CDTV 라이브! 라이브!', 니혼TV 'with MUSIC'에 이어 '바즈리즈무'까지 종횡무진 활약했다. 일본 정식 진출 전부터 지상파 대표 음악 프로그램에 얼굴을 비추며 존재감을 각인시켰다.베이비몬스터를 향한 현지 음악 팬들의 높은 관심은 객관적 지표로 증명됐다. 미니 1집 [BABYMONS7ER]는 발매와 동시에 아이튠즈 일본 K-POP 톱·팝·K팝 앨범 차트 1위를 차지했고, 오리콘 주간 앨범·팝(수입)·종합 앨범 3개 차트와 빌보드 재팬 핫 앨범·다운로드 앨범 차트 상위권에 올려놨다.또 데뷔 첫 아시아 팬미팅 투어의 시작을 알렸던 도쿄 공연을 통해 아레아케 아레나 초고속 입성을 이뤄낸데 이어 양일간 2만 6천석을 매진시키는 남다른 티켓 파워까지 증명했다. 도쿄에서 열린 팝업 스토어는 수백명의 오픈런 대기 행렬과 상품들이 일시 품절을 보일 만큼 대성황을 이루면서 오사카에서도 추가 개최됐다.이러한 기세를 몰아 일본 최대 음반 체인 타워레코드와도 이색 콜라보레이션을 펼친다. 오는 6월 13일부터 30일까지 도쿄 오모테산도와 오사카 우메다에 위치한 타워레코드에서 베이비몬스터 전용 카페가 운영된다. 카페에서는 리미티드 콜라보 굿즈 판매, 친필 사인 전시 등 현장을 찾는 팬들을 위한 다양한 이벤트가 마련된다.한편 베이비몬스터는 아시아 5개 도시 7회차에 달하는 데뷔 첫 팬미팅 투어 '[BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE]'을 진행하고 있다. 이어 8월에는 일본 최대 음악 페스티벌인 '서머소닉 2024'에 출격해 글로벌 활동 확대에 나선다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr