큐리어스 / 사진 제공 = 온원엔터테인먼트

멤버 전원이 2010년대생으로 구성된 키즈그룹 큐리어스(Curious)가 데뷔한다.큐리어스는 24일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 데뷔곡 'call me up(mememe)(콜 미 업)(미미미)'을 발매한다.큐리어스는 은지, 나연, 여정, 아영으로 구성된 4인조 걸그룹으로, 전원이 2010년대생 대구 출신이다. 멤버 모두 키즈 모델 출신이라는 공통점도 있다. 이들은 호기심을 불러일으키는 그룹명으로 멤버 각자의 톡톡 튀는 개성과 재능을 예고했다. 수준급의 보컬, 댄스 실력에 연기 실력까지 갖춘 이들은 당차고 밝은 매력을 선보일 전망이다.큐리어스가 데뷔곡으로 선보이는 'call me up(mememe)'은 일렉트로하우스 EDM 음악이다. 강렬한 비트, 신디사이저 소리 그리고 중독성 있는 멜로디는 물론, 심플하고 반복적인 후렴구가 대중의 귀를 사로잡을 것으로 기대된다.큐리어스는 1세대 아이돌 구피(Goofy)의 멤버이자 오마이걸, 에이핑크, 워너원, 크레용팝 등 수많은 K팝 곡들을 프로듀싱 한 박성호가 프로듀싱해 기대감이 커진다.큐리어스의 데뷔곡 'call me up(mememe)'은 이날 정오 각종 온라인 음원사이트에서 들을 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr