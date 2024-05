'빅플래닛메이드 걸그룹' 배드빌런, 빈틈없는 라이브 실력

신인 걸그룹 배드빌런(BADVILLAIN)이 데뷔 전부터 완성된 실력을 입증했다.15일 0시, 배드빌런 공식 유튜브 채널과 SNS를 통해 배드빌런의 'Hurricane(허리케인)' 라이브 클립이 공개됐다.공개된 영상에서 배드빌런 멤버들은 감각적인 비트에 맞춰 몰아치는 폭풍 랩핑을 선보였다. 자유자재로 리듬을 타는 쫀득한 랩, 신인의 패기가 느껴지는 파워풀한 제스처와 함께 각기 다른 멤버들의 개성이 시너지를 내며 매력적인 영상을 탄생시켰다.앞서 공개된 퍼포먼스 영상에서는 차원이 다른 무빙으로 시선을 사로잡았던 이들이 빈틈없는 라이브 실력까지 뽐내며 '완성형 신인'의 탄생을 알렸다.여기에 '내빼는 애교쟁이 Rappers. 잔챙이들을 쓸어버릴 Echo' '같을리가 너와 나의 정체성. Got you 우리는 Hurricane 돌아버리겠어' 'My flag waving like ocean My plans 전망이 Sunshine' '번뜩이네, 머린 Dynamite 오펜하이머, 다르지 내 Drop' '내 주위는 초토화돼 Hurricane' 이라는 등 자신감과 확신이 넘치는 당찬 가사는 자기표현에 거리낌 없는 MZ 세대의 마음을 정조준할 것으로 기대된다.배드빌런은 빅플래닛메이드엔터가 설립 3년 만에 제작하는 7인조 신인 걸그룹으로, 상반기 정식 데뷔한다.이들은 Mnet '스트릿 우먼 파이터'에서 활약한 엠마가 소속된 팀인데다, 멤버 전원이 역대급 실력을 겸비하고 있다는 점이 입소문을 타며 선공개한 스포일러 필름과 퍼포먼스 영상 등이 모두 100만건이 넘는 유튜브 조회수를 기록하는 등 돌풍을 예고하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr