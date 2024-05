사진=아이윌미디어 제공

가수 겸 배우 육성재가 솔로 아티스트로 돌아온다.육성재는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'EXHIBITION : Look Closely'(엑시비션 : 룩 클로슬리)를 발매한다.'EXHIBITION : Look Closely'는 지난 2020년 발표한 스페셜 앨범 'YOOK O'clock' 이후 육성재가 4년 만에 솔로 아티스트로서 정식 발매하는 앨범이다. 전시회를 모티브로 한 이번 앨범은 '자세히 보아야 아름답다'라는 메시지를 내포했으며 각 트랙에는 그가 전하고자 하는 다양한 이야기들이 담겨 있다.타이틀곡 'BE SOMEBODY'(비 썸바디)는 이모 인디팝(emo indie-pop) 장르의 곡으로, 트랩 스타일의 비트와 중독적인 기타 리프, 파워풀한 보컬 멜로디가 인상적인 곡이다. 어두운 밤들을 지나 비로소 내 길을 찾았고, 그 길을 찾아간다는 희망찬 메시지를 담았으며 육성재가 직접 작사에 참여해 진정성을 더했다.'BE SOMEBODY' 외에도 상대방의 거짓된 사랑을 알게 되면서 이별했지만, 전혀 타격이 없다는 메시지를 쿨하게 노래한 'Without you'(위드아웃 유), 사랑하는 사람을 잊고 자유로워지고 싶지만, 그러지 못해 괴로워하는 화자의 애틋한 메시지를 담은 발라드곡 'The Ghost'(더 고스트)까지 총 3개 트랙이 수록됐다.육성재의 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'EXHIBITION : Look Closely' 전곡 음원과 타이틀곡 'BE SOMEBODY' 뮤직비디오는 9일 오후 6시부터 감상할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr