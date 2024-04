유니스, '슈퍼우먼'→'도파민'까지⋯에너지 폭발 무대 ('인기가요')

그룹 유니스(UNIS)가 K팝 팬들의 도파민을 폭발시켰다.유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 14일 오후 방송된 SBS '인기가요'에 출연해 미니 1집 'WE UNIS(위 유니스)'의 타이틀곡 'SUPERWOMAN(슈퍼우먼)'과 수록곡 'Dopamine(도파민)' 무대를 펼쳤다.먼저 유니스는 수록곡 'Dopamine'으로 폭발적인 에너지를 쏟아냈다. 특히 유니스는 시원시원한 가창력과 무대를 압도하는 퍼포먼스까지 선보이며 완성형 신인다운 저력을 뽐냈다.이어진 'SUPERWOMAN' 무대에서는 특유의 키치한 감성이 빛났다. 멤버들은 귀를 사로잡는 음색으로 누구든 원하면 언제든 스스로의 슈퍼우먼이 될 수 있다는 당당한 메시지를 전달했다. 보는 이들도 기분 좋게 만드는 멤버들의 미소 가득한 표정은 유니스의 밝은 에너지를 느끼게 하기 충분했다.이처럼 유니스는 등장부터 엔딩까지 뜨거운 열기를 이어가며 시청자들의 도파민을 충전시켰다. 매 무대 리즈를 경신하고 있는 이들은 'SUPERWOMAN'과 'Dopamine'으로 변화무쌍한 매력을 뽐내며 또 한 번 글로벌 팬심을 제대로 정조준했다.지난달 27일 선보인 유니스의 미니 1집 'WE UNIS'는 '너와 나의 이야기, 너와 나의 시작'을 테마로 우리 안의 다양한 감정들을 여덟 멤버의 색으로 표현한 앨범이다. 전곡 모두 다른 작곡가들과 협업해 유니스만의 다채로운 팀 컬러를 극대화했다.타이틀곡 'SUPERWOMAN'은 공개 직후 국내는 물론 마카오, 필리핀 등의 아이튠즈 톱 송 차트 최상위권을 차지했다. 뮤직비디오는 꾸준한 상승세를 타 1000만 조회수를 돌파했다.한편, 이날 방송된 '인기가요'에는 유니스를 비롯해 김초월, 나우어데이즈(NOWADAYS), 드리핀(DRIPPIN), 베이비몬스터(BABYMONSTER), 비비업(VVUP), 세븐어스(SEVENUS), 싸이커스(xikers), 아일릿(ILLIT), 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE), 온앤오프(ONF), 우아(WOOAH), 이펙스(EPEX), 캐치더영(Catch The Young), 크래비티(CRAVITY), 투모로우바이투게더, BAE173 등이 출연했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr