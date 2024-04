블랙핑크 로제가 근황을 전했다.로제는 지난 13일 자신의 SNS에 "Ever wondered who cut your diamonds at @tiffanyandco?"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 아름다운 미모를 과시하고 있는 로제의 모습이 담겨있다.로제는 지난 4일 공개된 ‘FINAL LOVE SONG’ 시그널송 퍼포먼스 비디오에 피처링으로 참여했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr