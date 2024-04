그룹 원위/사진제공=RBW

밴드 원위(ONEWE)가 컴백을 알리며 콘셉트 포토를 공개했다.원위(용훈, 강현, 하린, 동명, 기욱)는 최근 공식 SNS에 미니 3집 'Planet Nine : ISOTROPY'(플래닛 나인 : 아이소트로피)의 유닛 및 개인 콘셉트 포토를 업로드했다.공개된 사진 속 원위는 생명력을 가진 꽃을 오브제로 활용, 따뜻한 감성을 자랑했다. 반면 또 다른 사진에서는 누군가를 그리워하는 듯한 쓸쓸한 눈빛으로 상반된 무드를 자아낸다. 상처를 연상케 하는 메이크업으로 원위가 맞이한 시련을 표현, 타이틀곡 '추억의 소각장 (Beautiful Ashes)'으로 들려줄 이야기에 기대를 높였다.'Planet Nine : ISOTROPY'는 원위가 약 1년 3개월 만에 완전체로 선보이는 앨범이다. 상태가 바뀌어도 성질은 변하지 않음을 의미하는 앨범명 'ISOTROPY'처럼, 다섯 멤버의 정체성을 유지하면서도 한층 발전한 음악을 선보인다는 각오가 담겼다. 새 앨범에는 전 멤버의 자작곡을 수록해 한층 견고해진 원위만의 음악 세계를 보여줄 예정이다.원위의 미니 3집 'Planet Nine : ISOTROPY'는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr