사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 솔로 앨범 발매 카운트다운에 나선다.



웬디는 두 번째 미니앨범 공개 당일인 12일 오후 5시부터 유튜브·틱톡·위버스 레드벨벳 채널에서 ‘웬디 '위시 유 헬' 카운트다운 라이브'(WENDY 'Wish You Hell' Countdown Live)를 펼친다.



이번 방송에서 웬디는 새 앨범 'Wish You Hell'에 수록된 곡들의 하이라이트 음원을 함께 들어볼 예정이다. 또한 작업 비하인드 및 에피소드를 밝히고 앨범 언박싱을 진행한다. 팬들이 웬디에게 전하고 싶은 메시지를 확인하는 코너 등 다양한 코너가 기획 돼있다.



8일 유튜브 레드벨벳 채널 등에서는 이번 신곡 '베스트 에버'(Best Ever), '퀸 오브 더 파티'(Queen Of The Party), '버밀리언'(Vermilion)을 미리 만날 수 있는 '웬디스 피오브이'(WENDY’s POV) 클립이 추가로 공개된다. 이 영상은 코지한 공간 속 웬디의 발랄하고 자유로운 감성을 담아내 이목을 집중시켰다.



클립과 동시에 오픈된 스케치 영상은 촬영장에서 러블리부터 시크까지 다채로운 콘셉트를 완벽 소화하는 웬디의 매력을 확인할 수 있어 좋은 반응을 얻고 있다.



타이틀 곡 ‘Wish You Hell’을 포함한 총 6곡으로 구성된 웬디의 두 번째 미니앨범 ‘Wish You Hell’은 3월 12일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 릴리즈되며, 이날 음반으로도 발매된다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr