배우 이병헌. /사진 제공=BH엔터테인먼트

배우 이병헌이 제22회 피렌체한국영화제에 스페셜 게스트로 참석한다.오는 3월 21일부터 30일까지 이탈리아 피렌체에서 열리는 제22회 피렌체한국영화제(Florence Korea Film Fest)는 우수한 한국 영화를 이탈리아에 소개하는 영화제로 이병헌을 스페셜 게스트로 초청했다.이병헌에 대한 헌정을 담아 그가 출연한 영화 7편을 상영하는 기획전이 개최된다. 영화제 개막작으로 선정된 '콘크리트 유토피아'(2023), '번지점프를 하다'(2001), '달콤한 인생'(2005), '그 해 여름'(2006), '광해, 왕이 된 남자'(2012), '내부자들'(2015),' 그것만이 내 세상'(2018)이 영화제 동안 매일 상영된다.'한국영화 스타 이병헌: '오징어게임'부터 '콘크리트 유토피아'까지'(The star of the South Korean cinema Lee Byung-hun: from 'Squid Game' to 'Concrete Utopia') 기획전에 이병헌은 28일부터 영화제를 직접 방문한다. '달콤한 인생' 상영 후, 관객과의 대화를 함께 이어간다.피렌체한국영화제의 예술 감독 Riccardo Gelli은 "이병헌을 영화제에 초대할 수 있어 매우 기쁘다. 이번 행사에서 이병헌에 대한 경의를 표하고자 헌정 기획전을 열기로 결정했다. 특히 이탈리아와 한국 간의 국제적 관계 140주년을 맞은 올해에도 영화제는 계속된다"라며 애정을 드러냈다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr