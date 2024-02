르세라핌 사쿠라 "방시혁, 녹음 오래 걸릴 거라 미리 죄송하다 디렉션"

르세라피 세 번째 미니앨범 'EASY' 발매 쇼케이스

'EASY' 19일 오후 6시 발매

그룹 르세라핌/사진 = 조준원 기자 wizard333@

그룹 르세라핌(김채원 사쿠라 허윤진 카즈하 홍은채) 사쿠라가 방시혁 의장의 디렉션을 언급했다.르세라핌은 19일 오후 2시 서울 성북구 안암동 화정체육관에서 세 번째 미니앨범 'EASY'(이지) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.이날 사쿠라는 타이틀곡 'EASY' 녹음 당시 디렉션에 대해 언급하던 중 "방시혁 PD님께서 '이번 앨범 보컬이 잘 나와야 한다. 녹음이 오래 걸릴 거다. 미리 죄송하다'고 하시더라"며 "그 때 녹음이 거의 끝나가는 시점이어서 그런 말을 들으니 욕심이 생겼다. 제 부분에 대해서는 노력을 많이 했다. 랩 레슨도 받으면서 준비했다"고 밝혀 눈길을 끌었다.이밖에 홍은채는 "얼음공주처럼 불러달라는 디렉션을 받았다"고 덧붙였다.르세라핌은 'EASY'에 대해 남다른 만족감을 나타냈다. 허윤진은 "작년 단독 투어 돌면서 처음 듣게 되었는데 너무 좋아서 씻을 때도 듣고 차에서 이동할 때도 듣고 시도 때도 없이 들었다"며 "이번에는 빌보드 '핫100'을 노려보고 싶은 마음이 있다"고 말해 눈길을 끌었다.김채원 역시 "이 곡을 듣자마자 '찢었다'는 생각이 들었다"며 "정말 만족감이 큰 곡"이라고 덧붙였다.카즈하는 "처음에 듣고 '이 곡 되게 힙하다'고 생각했다"며 "예전에는 강한 중독성이 있었는데 이번에는 저도 모르게 흥얼거리고 따라부르게 됐다. 은은한 중독성이 있다"고 강조했다.타이틀곡 'EASY'는 '어느 것 하나 쉽지 않지만, 우리가 모든 것을 쉽게 만들어 보이겠다'는 르세라핌의 각오를 담았다. 트랩 장르를 기반으로 했으며, 중독성 있는 R&B 스타일 보컬이 돋보인다. 르세라핌 김채원은 이 곡에 대해 "첫 소절을 들었을 때 '이번 노래 찢었다' 생각이 들 정도로 만족이 큰 앨범"이라고 소개했다.이밖에 이번 신보에는 하드 록(Hard Rock) 사운드가 특징인 'Good Bones'(굿 본즈), 부드러운 선율의 'Swan Song'(스완 송), 그루브한 느낌이 돋보이는 'Smart'(스마트), 호소력 있는 보컬로 채운 'We got to so much'(위 갓 투 소 머치) 등 총 5개 트랙으로 구성됐다.이번 뮤직비디오는 도자 캣, 위켄드 등 해외 유명 아티스트들과 작업한 디렉터 겸 안무가 니나 맥닐리가 연출을 맡았다. 미국 로스엔젤레스 올로케이션으로 촬영됐다.이날 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr