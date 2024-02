/ 사진제공=RBW

가수 문별이 지난 10년 간의 가수 생활을 돌아봤다.문별은 최근 정동의 한 갤러리에서 텐아시아와 만나 첫 정규 앨범 'Starlit of Muse'(스탈릿 오브 뮤즈)에 대해 이야기를 들려줬다.20일 오후 6시에 발매될 'Starlit of Muse'는 문별이 데뷔 약 9년 8개월 만에 처음 선보이는 정규앨범이다. '문별(뮤즈)이 펼치는 작품(별빛)'이라는 뜻을 담고 있는 첫 정규 앨범에는 더블 타이틀곡 'Think About'(띵커바웃)과 'TOUCHIN&MOVIN'을 포함해 총 12곡의 신곡이 담겼다.문별은 2014년 걸그룹 마마무로 데뷔해 어느덧 데뷔 10주년을 맞았다. 데뷔 10주년이지만 끊임없이 도전하고 싶다는 의지를 드러냈다.문별은 "10년차가 됐지만 '문별의 재발견'이라는 키워드를 가져가고 싶다. '문별이 이렇게 노래를 잘 하는줄 몰랐다'라는 걸 대중들이 알아봐주셨음 좋겠고 그러면서 그 전 노래들을 들어봐주시면 좋지 않을까 생각한다"고 바랬다.10년 전에 문별은 자신이 노래를 하고 있을지 상상도 하지 못했다고 한다. 문별은 "데뷔 했을 때에도 10년 후에 무엇을 하고 있을지에 대한 질문을 받았던 적이 있다. 그 때 당시에는 '10년 후에 내가 가수를 계속 하고 있을까?' 이런 생각이 강했다"고 운을 띄웠다.이어 그는 "그 시간동안 걱정도 많았고 고민도 많았다. 30살이 넘으면 이 직업 말고 다른 걸 할 수 있을까 다른걸 한다면 뭘 할 수 있을까. 조금 더 나다움을 표현할 수 있는 계기가 된 것 같다"고 지난 시간을 돌아봤다.문별은 지난 10년 간의 세월에 대해 '살아 남았다'고 표현했다. 그는 "힘든 일도 있었고 좋은 일도 있었다. 상처받았던 일도 있었지만 지금은 경험이 쌓여서 많은 분들께 다가갈 수 있는 기회가 됐다"고 말했다.그러면서 문별은 "살아남은 거다. 팬분들과 놀 궁리를 하고 제 색깔을 잃지 않았던 게 저만이 가지고 있는 색깔 같다. 중성적인 매력과 랩, 노래, 퍼포먼스까지 다 하는 게 제 색깔 같다. 그런 점에서도 고민이 많았다. 놓을까 고민했지만 꾸준히 갖고 갈 수 있었던 게 살아남을 수 있는 비결인 것 같다. 뮤즈가 각자의 색깔을 표현하고 각자의 장르를 하는 것이라고 생각해서 그렇게 살아남을 수 있었던 것 같다"고 소신을 밝혔다.문별은 "자신감도 없고 자존감도 낮았던 아이"였다며 "도전을 두려워하고 쉬운 길을 택하려 노력을 했었다면 지금은 많은 걸 갈망하고 보컬 경연도 하고 그러다 보니까 도전으로서 얻는 경험도 있고 꿈도 있더라. 그 덕분에 많은 것을 꿈꾸게 됐고 지금 자신감도 많이 생기고 자존감도 많이 올라가서 나 자신을 사랑하게 된 것 같다"고 자신감을 내비쳤다.한편, 문별의 첫 정규앨범 'Starlit of Muse'는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr