/ 사진제공=SM엔터테인먼트

/ 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT 텐의 첫 미니앨범 수록곡 ‘Lie With You’(라이 위드 유) 트랙비디오가 공개됐다.오늘(5일) 0시 유튜브 NCT 채널에서 오픈된 ‘Lie With You’ 트랙비디오는 감성적인 분위기의 신곡을 미리 만날 수 있다.특히 이번 영상은 사랑하는 사람과 행복한 시간을 보내는 설렘, 상대방의 빈자리를 느끼며 추억을 회상하는 그리움 등을 표현한 텐의 섬세한 연기를 담았다.2월 13일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 전곡 음원 공개되는 텐 첫 미니앨범 ‘TEN’(텐)에 수록된 ‘Lie With You’는 아련하고 몽글몽글한 무드의 기타 사운드가 인상적인 미디엄 템포의 팝 곡이다.한편, 텐 첫 미니앨범 ‘TEN’은 2월 13일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr