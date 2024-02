/ 사진제공=동요엔터테인먼트

그룹 DKZ(디케이지) 유닛 NINE to SIX(나인투식스)가 일본에서 첫 쇼케이스를 개최한다.NINE to SIX(종형, 민규)는 오는 3월 17일 일본 도쿄에서 '2024 NINE to SIX 'GOOD TO YOU' SHOWCASE TOUR in TOKYO'를 진행한다. 이들이 일본에서 쇼케이스를 여는 건 이번이 처음으로, 총 2회차 공연을 준비했다.NINE to SIX는 지난해 10월 대만 타이베이에서 쇼케이스 투어의 첫 포문을 열었다. 이어 일본을 찾는 NINE to SIX는 첫 싱글 'GOOD TO YOU'의 타이틀곡 'Don't Call Me'를 포함 수록곡 퍼포먼스로 '워킹돌'다운 솔직하면서도 당당한 에너지를 전한다. 현지 히트곡 커버 무대를 비롯해 다양한 코너로 팬들에게 잊지 못할 하루를 선물할 계획이라고.쇼케이스뿐 아니라 다채로운 프로모션도 진행된다. 현지 유명 라디오 프로그램 출연을 비롯 전국 약 40여 곳의 건물 외벽에 'Don't Call Me' 뮤직비디오가 송출될 예정이다.한편 NINE to SIX는 지난해 5월 발매한 첫 싱글의 타이틀곡 'Don't Call Me'를 발매했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr