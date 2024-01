/ 사진=텐아시아

하성운, 라이즈, 강다니엘, 엑소, 방탄소년단(BTS), 티에이엔, 세븐틴, 스트레이 키즈, 2AM, 엔하이픈이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 1월 'K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND)' 주인공으로 선정됐다.1월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 하성운이 1위에 올랐다. 하성운은 2022년 9월 육군 현역으로 입대해 복무 중이다. 지난해 10월에는 계룡 지상군페스티벌에서 육군 특별공연팀으로 무대에 올랐다. 'Super Shy', 'Shoot out', 'Hard carry', 'Energetic' 등 경쾌하고 에너지 넘치는 댄스 커버 무대로 환호를 끌어냈다.2위에는 라이즈가 이름을 올렸다. 라이즈는 지난 2일 발매한 싱글 'Love 119'으로 지난 22일 기준 멜론 TOP100 차트 3위 및 주간 차트 10위로 자체 최고 순위를 경신함은 물론, 벅스 주간 차트 2주 연속 1위, 음악방송 2관왕에 오르는 등 인기 행진을 이어가는 중이다.3위는 강다니엘이 차지했다. 강다니엘은 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'로 '2023 KBS 연예대상'에서 '베스트 엔터테이너상'을 받았다. 강다니엘은 솔로 데뷔 앨범 'color on me (컬러 온 미)'를 비롯해 'CYAN (사이언)', 'MAGENTA (마젠타)' 등을 선보여왔으며 지난해 6월 네 번째 미니앨범 'REALIEZ(리얼라이즈)'를 발표했다.이어 엑소, 방탄소년단(BTS), 티에이엔, 세븐틴, 스트레이 키즈, 2AM, 엔하이픈 순이었다.하성운, 라이즈, 강다니엘, 엑소, 방탄소년단(BTS), 티에이엔, 세븐틴, 스트레이 키즈, 2AM, 엔하이픈의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr