트와이스 나연, 사나, 지효, 채영, 쯔위가 선공개 싱글 개별 티저를 공개했다.트와이스는 오는 2월 23일 새 미니 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스) 정식 발매에 앞서 2월 2일 선공개 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유)를 선보인다. JYP엔터테인먼트는 1월 25일 0시 공식 SNS 채널에 나연, 사나, 지효, 채영, 쯔위의 'I GOT YOU' 개별 콘셉트 포토를 오픈했다.나연, 사나, 지효, 채영, 쯔위는 숲속에서 봄의 생기를 머금은 청초한 아우라를 드러냈다. 나연은 깊은 눈빛으로 고유한 매력을 뽐냈고, 사나는 숲의 요정 같은 영롱한 분위기를 보여줬다. 지효는 볼수록 빠져드는 자태로 보는 이들을 사로잡았고, 채영은 스타일리시한 멋과 포토제닉한 면모를 발산했다. 쯔위는 따스한 햇살을 흠뻑 받으며 여신미를 드러내 신곡 'I GOT YOU'에 대한 궁금증을 더욱 높였다.트와이스가 선공개하는 싱글 'I GOT YOU'는 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100'에 연속 차트인한 'The Feels'(더 필즈)와 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈)를 잇는 새 오리지널 영어 음원이다. 아홉 멤버가 오랜 시간 쌓아온 우정과 사랑을 그렸고 심플한 드럼 패턴과 더불어 울려 퍼지는 앰비언트 사운드와 보컬 하모니가 감상 포인트다.새 미니 앨범 'With YOU-th'는 지난해 3월 미니 12집 'READY TO BE'(레디 투 비) 이후 약 1년 만에 트와이스 완전체로서 선보이는 앨범이다. 동명의 다섯 번째 월드투어를 통해 전 세계 대형 스타디움 공연장을 누비며 최초, 최고 기록을 쌓은 이들이 신작 'With YOU-th'와 함께 2024년 활동에 박차를 가할 전망이다.한편 트와이스의 선공개 싱글 'I GOT YOU'는 2월 2일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시), 새 미니 앨범 'With YOU-th'는 23일 오후 2시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr