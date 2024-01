AB6IX

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'의 타이틀곡 ‘GRAB ME’의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.AB6IX는 오늘 자정 공식 SNS 채널들을 통해 8TH EP 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'의 타이틀곡 ‘GRAB ME’의 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개해 화제를 모았는데,공개된 영상은 비를 맞으며 놀이 기구를 타는 AB6IX 모습으로 시작, 멤버들의 시크한 눈빛과 표정 연기로 차가우면서도 몽환적인 분위기를 자아냈고 이어‘GRAB ME’의 파워풀한 퍼포먼스까지 선보이며 팬들의 마음을 사로잡았다.또한 지난 2일 깜짝 공개했던 컴백 티저 포스터 속 장면이 등장해 눈길을 끌었는데,곰인형과 꽃이 가득한 트렁크 속으로 불이 붙은 꽃을 내던진 멤버들이 강렬한 불길에 사로잡힌 차를 뒤로하고 걸어 나가는 모습이 그려져 보는 이들의 호기심을 자극했다.특히 차에 불이 붙으며 분위기가 전환되는 듯한 무드를 연출한 AB6IX는 별이 가득한 밤 하늘 아래서댄서들과 군무를 펼치며 눈을 뗄 수 없는 장면들을 연이어 선보였고 ‘So grab me stronger’라는 가사와 함께 티저를 마무리해 완곡에 대한 궁금증을 증폭시켰다.이처럼 AB6IX는 컴백을 3일 앞둔 가운데, 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 통해 한껏 완벽해진 비주얼과 퍼포먼스를 선사,뮤직비디오 본편에 대한 기대는 물론 앨범 전체에 대한 기대감도 더욱 끌어올렸다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 새 앨범 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'는 오는1월 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 발매되며, 컴백 하루 전날인 21일에는 공식 유튜브 채널을 통해 컴백 라이브를 진행할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr