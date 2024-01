/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 글로벌 걸그룹 VCHA가 트와이스 월드투어 스페셜 오프닝 무대를 장식한다.VCHA(렉시, 카밀라, 켄달, 사바나, 케이지, 케일리)는 1월 26일 첫 번째 싱글 'Girls of the Year' (걸즈 오브 더 이어)를 발매하고 정식 데뷔를 맞이한다. 이에 앞서 17일 오전 그룹 공식 SNS 채널에 오는 2월과 3월 개최되는 트와이스 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE''('레디 투 비')의 오프닝 공연을 펼칠 것이라는 소식을 전했다.이에 따르면 VCHA는 2월 2일(이하 현지시간)과 3일 멕시코 멕시코 시티 포로 솔, 6일과 7일 브라질 상파울루 알리안츠 파르키, 3월 16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움 무대에 올라 트와이스 다섯 번째 월드투어 일환으로 열리는 공연의 오프닝 무대를 장식한다.라틴 아메리카와 북미 스타디움 공연장에서 데뷔 무대를 갖게 된 VCHA 여섯 멤버는 해외 주요 언론 매체의 열렬한 관심 속 글로벌 반응을 높일 예정이다. 최근 미국 그래미닷컴이 발표한 '2024년 주목해야 할 아티스트 25(25 Artists To Watch In 2024)'로 꼽히고, 미국 매거진 나일론(NYLON)이 뽑은 '2024 가장 기대되는 22개 앨범'에 이들의 데뷔 싱글 'Girls of the Year'가 선정됐다.VCHA의 데뷔 첫 싱글 'Girls of the Year'에는 동명 타이틀곡과 수록곡 'XO Call Me'(엑스오 콜 미) 총 2곡이 수록된다. 데뷔곡은 JYP와 미국 내 NO.1 레이블 리퍼블릭 레코드가 협업한 초대형 프로젝트 'A2K'(에이투케이, America2Korea)를 통해 선발된 멤버들의 소중한 꿈과 자신감을 표현했다. 마르쿠스 앤더슨(Marcus Andersson), 로렌 아퀼리나(Lauren Aquilina), 클로이 라티머(Chloe Latimer) 등 유수 작가진이 참여했다. 데뷔 싱글과 함께 '올해를 대표하는 소녀들이 되겠다'는 당찬 포부를 전하고 2024년 VCHA의 빛으로 전 세계를 환하게 비출 것으로 기대를 모은다.한편 VCHA는 1월 26일(금) 오후 2시 첫 싱글 'Girls of the Year'를 정식 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr