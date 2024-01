/ 사진제공=쇼플레이엔터테인먼트

'AI 신인 솔로아이돌' JD1이 성공적인 데뷔 신고식을 마쳤다.JD1은 지난 11일 첫 번째 디지털 싱글 'who Am I'를 발매하고 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 첫 데뷔 무대를 선보였다.이날 JD1은 밝은 금발의 아이돌 비주얼과 트렌디한 패션으로 이목을 모았다. 특히, JD1은 역동적이고 에너지 넘치는 안무를 완벽히 소화하며 인상적인 퍼포먼스로 눈길을 끌었다.‘who Am I’는 JD1의 데뷔 싱글로, 히트메이커 라이언 전이 프로듀싱에 참여해 완성도를 높였다. 팝 댄스 장르의 곡으로, 세상에 대해 무지한 상태인 JD1이 겪게 되는 혼란과 자신의 정체성을 찾아가는 내용을 담고 있다. 더불어 스스로에 대한 질문을 가지고 정답을 찾아가는 과정에 놓여 있는 성인들과 사춘기 10대들의 심정을 중의적으로 표현했다.JD1은 제작자인 가수 정동원이 트로트라는 장르에 국한되지 않고 다양한 장르에 도전하기 위하여 새롭게 창작해낸 독립된 페르소나이다. K-POP 시장 도전을 목표로 기획된 아이돌로서, 약 2년여의 시간 동안 곡과 안무, 스타일링 등 여러 방향에서 제작에 공을 들여 탄생했다.한편 정동원의 페르소나인 JD1이 향후 어떤 모습으로 활동을 이어가게 될지 귀추가 주목된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr