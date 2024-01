/ 사진제공=쇼플레이엔터테인먼트

/ 사진제공=쇼플레이엔터테인먼트

'AI 신인 솔로 아이돌' JD1이 티저 영상을 공개했다.지난 8일 1theK 유튜브 채널을 통해 데뷔 싱글 'who Am I'의 뮤직비디오 티저 첫 번째 영상이 공개됐다.공개된 영상 속 JD1은 스페인의 거리와 JD1이 탄생한 실험실을 교차하며 등장한다. 다채로운 색감과 아기자기한 그래픽, JD1의 아이돌 비주얼이 더해져 발랄하고 상큼한 분위기를 연출했다.특히. 싱글 'who Am I' 일부의 통통 튀는 멜로디와 "정신 나가버릴 듯해 여긴 어디 나는 누구"라는 가사가 함께 흘러나오며 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.이번 JD1의 데뷔 싱글 'who Am I'의 프로듀싱은 아이유와 오마이걸, NCT127, 이달의 소녀, 아이브 등 여러 아티스트들의 히트곡을 배출한 작곡가 라이언 전이 맡았다. 라이언 전은 JD1의 무한한 가능성에 찬사했다고 전해지며, 이에 걸맞는 높은 완성도의 음악을 예고했다.또한, 안무는 세븐틴, ITZY, 스트레이키즈, 보이넥스트도어 등 다양한 K-pop 아이돌의 걸출한 안무를 제작한 모프(MOTF)가 맡았다.한편, JD1은 오는 1월 11일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 싱글 ‘who Am I’를 발매하고 데뷔한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr