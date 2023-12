/사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 멤버 지민의 솔로 싱글 'Closer Than This'가 이틀 연속 글로벌 주요 차트를 강타했다.24일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 캐럴 메가 히트곡들을 제치고 지민의 노래가 1위 누적 국가/지역 수를 늘리며 막강한 영향력을 증명 중이다. 앞서 22일(이하 한국시간) 지민이 발표한 솔로 싱글 'Closer Than This'는 이날 오전 8시 기준 미국, 영국, 캐나다, 프랑스 등 지금까지 106개 국가/지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 찍었다. 이 곡은 전날 90개 국가/지역 아이튠즈 '톱 송' 정상에 오르며 인기 확산을 예고했다.이처럼 음악 팬들의 사랑에 힘입은 'Closer Than This'는 '월드와이드 아이튠즈 송'과 '유러피안 아이튠즈 송' 차트에서도 이틀 연속(12월 22~23일) 1위를 유지했다. 이 곡의 뮤직비디오 역시 12월 22일 공개되자마자 유튜브 뮤직비디오 월드와이드 트렌딩 1위로 직행 이후 꾸준히 정상을 지키며 인기몰이 중이다.미국 팝스타 머라이어 캐리(Mariah Carey)의 'All I Want for Christmas Is You', 영국 듀오 왬(Wham!)의 'Last Christmas' 등 캐럴(Carol) 장르가 '월드와이드 아이튠즈 송'과 '유러피안 아이튠즈 송' 차트 상위 10곡 중 절반 이상을 차지할 만큼 시즌 송 강세가 두드러진 가운데 거둔 성과다.'Closer Than This'는 일본 오리콘 차트에서도 두각을 나타냈다. 12월 23일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(12월 22일 자)에 따르면 'Closer Than This'는 '데일리 디지털 싱글 랭킹' 1위로 진입했다. 이로써 지민은 태양과 함께 부른 'VIBE'를 비롯해 솔로곡 '약속', 올해 3월 발매한 첫 솔로 앨범 'FACE'의 수록곡 'Set Me Free Pt.2', 타이틀곡 'Like Crazy', 솔로 싱글 'Closer Than This' 등 올 한 해만 다수의 곡을 이 차트 정상에 올려놓는 쾌거를 이뤘다.'Closer Than This'는 아미(ARMY.팬덤명)를 향한 지민의 진심 어린 마음을 표현한 팬 송이다. 어떤 일이 생기더라도 '절대 너의 손을 놓지 않겠다'라는 굳은 약속과 '잠시 떨어져 있어도 언제나 그랬듯이 함께이니 걱정 말라'는 다정한 위로를 전한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr