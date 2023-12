[제공 : AAA조직위원회]

아이브(IVE)의 장원영이 '2023 AAA'를 화려하게 빛냈다.장원영은 지난 14일 필리핀 '필리핀 아레나'에서 열린 '2023 아시아 아티스트 어워즈 인 필리핀(2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES, 이하 '2023 AAA')에서 MC는 물론, '아시아 셀러브리티' 상을 수상했다.'AAA'는 배우와 가수를 통합해 시상하는 국내 최초의 통합 시상식으로, 매년 국내를 넘어 아시아의 스타들이 총출동해 뜨거운 관심을 모으고 있다.역대 최연소 MC로 인연을 맺어 3년 연속 'AAA' MC로 활약하고 있는 장원영은 '2023 AAA'에서도 깔끔하고 안정적인 외국어 구사는 물론, 함께한 MC들과의 매끄러운 호흡을 자랑하며 생방송을 이끌어갔다.이와 함께 장원영은 '2023 AAA'에서 '아시아 셀러브리티' 상을 수상하며 MZ세대를 대표하는 '워너비 아이콘'임을 증명했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 장원영은 "3년 연속 MC로 'AAA'에 함께하는 것만으로도 영광인데, 장원영으로 아시아 셀러브리티 상까지 수상할 수 있어서 기쁘다"라며 "올해도 아이브 그리고 장원영을 사랑해 주신 분들 덕분에 이렇게 멋진 상 받을 수 있었다고 생각한다. 앞으로도 좋은 모습 보여드리는 아이브 장원영이 되겠다"라고 소감을 전했다.장원영은 아이브 활동과 함께 다방면에서 활약을 보여주고 있다. 연말 무대 MC를 비롯해, 각종 패션 및 뷰티 브랜드 뮤즈와 앰배서더로 다채로운 매력을 발산하고 있으며, 아이브 첫 번째 정규 앨범 '아이해브 아이브(I’ve IVE)'부터는 '마인(Mine)', '샤인 위드 미(Shine With Me)', 지난 10월 발매한 '아이브 마인(I'VE MINE)'의 '오티티(OTT)'까지 수록곡 단독 작사에 참여해 음악적으로 다재다능한 면모를 보여주고 있다.한편, 장원영이 속한 아이브는 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')를 통해 글로벌 행보를 펼치고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr