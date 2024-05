[TEN현장] '컴백' 유나이트 "전부 KO 시키고, 우리가 1등"…느슨한 K팝에 부는 새바람

브랜뉴뮤직 소속 보이그룹 YOUNITE(유나이트)가 힙한 매력으로 돌아왔다.유나이트(은호, 스티브, 현승, 은상, 형석, 우노, DEY, 경문, 시온)는 1일 오후 4시 서울 서초구 세빛섬 수변무대에서 새 앨범 'ANOTHER' 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.이날 세빛섬 수변무대에는 약 300여명의 유니즈(유나이트 팬덤명)가 모였다. 최고 기온 24도, 강렬한 햇빛이 내려앉았지만, 유나이트, 유니즈의 만남을 방해하지는 못했다. 컴백 쇼케이스가 시작된 후 환호성이 터져나왔고, 유나이트는 팬덤의 응원에 보답하듯 새 앨범 무대를 시작했다.먼저 멤버 스티브는 타이틀 곡 '긱인'에 대해 "유나이트만의 자유롭고 힙합 감성을 담았다퍼포먼스가 잘 드러나는 곡"이라고 밝혔다. 이어 앨범 수록곡 '포코로코'에 대해서는 "출근길이나 등굣길에 들으셨으면 한다"며 "흥이 나는 노래, 하루를 기분 좋게 할 수 있는 노래다"라고 설명했다.은상은 "(이번 타이틀곡 뮤직비디오에서) 상의 탈의도 하고 트로피들이 많은 곳에서 누워 촬영했다. 촬영 당시 의도적으로 이상한 행동을 많이 했는데 기어 다니기도 했다. 사실 트로피 핥아 보고 싶었다. 매력적인 표현을 하고 싶었다"고 언급했다.이후 멤버들은 타이틀 곡 '긱인'과 '호코로코' 무대를 연속해서 보여줬다. 이후 관중 사이에서 "앙코르"이 터져나왔고, 행사 진행에 예정되지 않은 2번의 앙코르 무대가 이어졌다. 멤버들이 팬들과 소통하기 위해 무대 밖으로 나와 직접 팬들 앞으로 다가선 모습은, 마치 팬 콘서트를 연상하게 했다.더운 날씨 무대를 마친 유나이트 멤버들. 기자는 무대에서 내려온 멤버들을 직접 마주했다. 멤버들이 기자를 보자마자 언급한 것은 신곡 홍보나 앨범 제작 과정이 아니었다. 현장을 찾은 팬들을 향한 감사함, 향후 활동에 대한 기대감 등이었다.먼저 시온은 "날씨가 좋아서 한강 나올 때마다 또 팬들과 함께여서 좋았다"고 이야기했다. 또 은호는 "앙코르 무대는 계획에 없었다. 다만, 많은 분이 오셨는데 더운 날씨로 지치셨을 것 같았다. 고마운 마음에 멤버들끼리 앙코르 무대를 하자는 이야기가 나왔고, 진행하게 됐다"고 했다.더불어 "긱인으로 다 KO 시키고, 음악 방송 1등을 하겠다. 라이브 무대는 자신 있다"며 강한 자신감을 내비쳤다. 신곡 무대를 직접 본 기자로서는, 이유 있는 자신감이었다.마지막으로 멤버들은 "벌써 유나이트가 6집이 나왔다. 이번 앨범 정말 많이 준비했다. 개인적으로 기대가 크다. 많은 사랑 부탁드린다"고 덧붙였다.유나이트의 6TH EP 'ANOTHER'는 데뷔곡 ‘1 of 9’을 비롯해 ‘WATERFALL’, ‘정했어 (Love It)’로 독보적인 청량감을 선사하며 Z세대를 대표하는 보이그룹으로 자리매김한 유나이트가 현 케이팝 씬의 흐름과 결을 달리하는 남다른 힙합과 알앤비로 차별화된 매력을 선사하며 자신감 넘치는 이들의 'ANOTHER'한 애티튜드를 한껏 느낄 수 있게 구성됐다.타이틀곡 'GEEKIN'은 유나이트만의 자유롭고 힙한 무드를 다이내믹하게 뽐내는 곡으로, 링 위에 오른 복싱 선수 이미지를 연상시키는 거친 질감의 드럼 그루브 위에서 반복되는 'Why you GEEKIN'이라는 시그니처 워딩이 귀를 단박에 사로잡는다. 특히 그루브감이 돋보이는 완성도 높은 퍼포먼스는 유나이트 특유의 자유분방한 매력을 한층 끌어올려 준다.이 밖에도 멤버 은상과 경문이 새롭게 랩 퍼포먼스를 선보이며 신선한 재미를 더한 댄서블한 힙합 트랙 'How We Do', 레트로한 힙합 사운드를 유나이트만의 트렌디한 표현력으로 재해석한 뉴트로 힙합 트랙 'Poco Loco', 멤버 DEY가 단독 작사해 유나이트의 발칙한 야망을 재치 있게 표현하고, 경문이 함께 멜로디 메이킹에 참여해 완성한 힙합 트랙 'ONE+WON', 첫 번째 팬 콘서트에서 깜짝 선공개해 팬들의 뜨거운 관심을 모았던 하우스 팝 댄스 트랙 'OMH (Out My Head)'까지 통일성을 갖춘 힙합 사운드 가운데 이들만의 청량미를 놓칠 수 없도록 치밀하게 구성된 이번 앨범 'ANOTHER'는 전 세계 케이팝 리스너들에게 유나이트를 더욱 강렬하고 선명하게 각인시킬 것으로 기대를 모은다.유나이트의 6TH EP 'ANOTHER'는 오늘 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개됐다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr