그룹 ATBO(에이티비오)가 '2023 AAA'에서 'AAA 포텐셜상'을 수상했다.ATBO는 지난 14일, 필리핀 아레나에서 개최된 '2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES'(2023 아시아 아티스트 어워즈 인 필리핀, 이하 '2023 AAA')에서 무궁무진한 잠재력을 지닌 아티스트에게 수여하는 'AAA 포텐셜' 부문 수상자로 선정됐다.수상에 힘입어 무대에 오른 ATBO는 한국어, 영어, 필리핀어 등 다국어로 소감을 전했다. ATBO는 "우선 'AAA 포텐셜상'을 주신 AAA 너무 감사드린다. 올해 데뷔 1주년을 맞이했는데 오늘 주신 이 상이 앞으로 더 빛나라는 의미로 주신 상이라고 생각하고 더 최선을 다하는 ATBO가 되겠다"라며 소감을 전했다.또한 멤버 원빈은 "이전에 살던 필리핀에 돌아와 상을 받게 되니 기쁘고, 필리핀 보트 분들도 만날 수 있어 행복하고 감사하다"며 영어와 필리핀어로도 감사한 마음을 전했다.이날 ATBO는 수상 뿐 아니라 '2023 AAA' 현장에서만 만나볼 수 있는 퍼포먼스를 선보여 현장을 뜨겁게 달궜다. ATBO는 신보 '머스트 해브(MUST HAVE)'의 수록곡 '메이데이(Mayday)'와 미니 3집 'The Beginning: 飛上(더 비기닝: 비상)' 타이틀곡 '넥스트 투 미(Next to Me)'를 선보이는 것은 물론, 에너제틱한 매력의 댄스브레이크로 보는 재미를 더했다.한편, ATBO는 지난달 27일 첫 싱글 앨범 '머스트 해브(MUST HAVE)'와 타이틀곡 '머스트 해브 러브(Must Have Love)'를 발표했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr